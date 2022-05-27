Общество 27.05.2022 в 09:26

Председатель Народного Хурала Бурятии: «Дети должны знать свою историю»

Владимир Павлов принял участие в гражданском форуме «Новые вызовы жизни: наши действия»
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
Председатель Народного Хурала Бурятии: «Дети должны знать свою историю»
Одной из ключевых тем прошедшего недавно в столице Бурятии гражданского форума стало патриотическое воспитание молодежи. Общественники выяснили, что в этом направлении необходимо провести серьезную работу. С такой позицией согласился и председатель Народного Хурала Владимир Павлов, который обратился к министерству образования, предложив проработать предложения, прозвучавшие на форуме.

Эффективный механизм

Гражданский форум «Новые вызовы жизни: наши действия» состоялся 26 мая в Улан-Удэ. Работа проходила на пяти площадках, а завершилась пленарным заседанием, где были подведены итоги.

- Считаю, что форум стал ярким и заметным общественно-политическим событием Республики Бурятия. На его площадках были обсуждены наиболее актуальные вопросы социально-экономического развития республики в современных условиях, потенциал развития гражданского общества, в том числе органов территориального местного самоуправления, социально-ориентированных некоммерческих организаций, - говорил на пленарном заседании председатель Народного Хурала Владимир Павлов. - Трудно переоценить роль общественных организаций в социально-экономической жизни страны, особенно сегодня, когда политические реалии требуют от общества и государства мобилизации всех усилий по регулированию интересов различных социальных групп, достижению общественного согласия, необходимого для нашей жизни, и выполнению поставленных перед нами задач.

Также Владимир Палов отметил высокие результаты работы Общественной палаты Бурятии, которая и выступила организатором гражданского форума.

- Во многом благодаря деятельности общественной палаты Республики Бурятия и других республиканских общественных организаций удается сохранить социальную стабильность и поступательное развитие гражданского общества. Общественная палата Республики Бурятия прилагает все усилия для того, чтобы создать эффективную площадку для обсуждения ключевых вопросов социально-экономической и политической жизни Бурятии, стать авторитетным институтом гражданского общества, - сказал спикер республиканского парламента.

Как отметил председатель Хурала, гражданские инициативы активных жителей республики и общественный контроль, проводимый общественными организациями стали эффективным демократическим механизмом регулирования деятельности органов государственной власти, а также органов местного самоуправления.

Актуальные вопросы

Как уже было сказано выше, на гражданском форуме работали пять площадок. В том числе площадка, посвященная развитию здравоохранения, где обсуждались вопросы повышения рождаемости, причин смертности граждан в трудоспособном возрасте, а также профилактика заболеваний, диспансеризация, вопросы раннего выявления злостных новообразований, пропаганды здорового образа жизни и реализации муниципальных и корпоративных программ общественного здоровья.

Еще одна площадка была посвящена развитию локальной экономике на основе местного сырья, выстраивания новых технологических цепочек между крупным, малым бизнесом и домашними хозяйствами. Это позволит наполнить местной продукцией внутренний рынок Бурятии, что, безусловно, положительно скажется на экономике Бурятии.

Также тему обеспечения собственной продукцией обсуждали и на площадке «Малое село Бурятии. Потенциал развития экономики», где обсудили ряд предложений по поддержке фермеров и укреплению села, что станет будет вкладом в обеспечении продовольственной безопасности Бурятии и стабилизации цен на продукты.

Обсуждали на форуме и взаимодействие некоммерческих организаций с государством и общественностью. Как известно, в последние годы были различные механизмы поддержки некоммерческого сектора и общественных проектов, в том числе – различные гранты.

Патриотизм в приоритете

Немалый интерес вызвало обсуждение, состоявшееся на площадке «Патриотическое воспитание – основа стабильности государства». О том, какие проблемы существуют в этом отношении, рассказал член общественной палаты Биликто Дугаров.

- Имеют место недостатки в патриотическом воспитании подростков, молодежи и учащихся. Недостаточно уверенные познания школьников и студентов в области культуры и истории как Республики Бурятия, так и в целом России. Нужно усилить работу государственных учреждений, педагогов, воспитателей, общественных организаций по военно-патриотической тематике, - говорил он.

От участников этой площадки поступил целый ряд предложений, направленный на повышение уровня патриотизма среди молодежи. В том числе – организация молодежного научно-гуманитарного форума по патриотическому воспитанию, создание единого центра патриотики, запуск на местном телевидении программы «Победа» по аналогии с федеральными каналами и другое.

С тем, что патриотическое воспитание сегодня имеет важное значение, согласился и спикер Хурала Владимир Павлов:

- Министерству образования нужно уделить большое внимание тем замечаниям, которые прозвучали. То же нужно сделать и учителям: ученики должны знать свою историю. Представители нашего поколения на все эти вопросы отвечали очень хорошо. И я думаю, что с этой задачей мы тоже справимся, - говорил председатель бурятского парламента. - Уверен, что резолюция, принятая на форуме, послужит дальнейшему совершенствованию нашего общества и внесет значимый вклад в решение задач социально-экономического развития нашей республики.

Фото: Хурал Бурятии
Теги
форум

Все новости

Главный санврач Бурятии предупредил о новой опасной инфекции
27.05.2022 в 10:12
В Бурятии простятся с погибшим на Украине Александром Харламовым
27.05.2022 в 09:56
Председатель Народного Хурала Бурятии: «Дети должны знать свою историю»
27.05.2022 в 09:26
Алексей Цыденов: «Сила Бурятии – это люди»
27.05.2022 в 09:17
В Улан-Удэ разыскивают пропавшую девушку
27.05.2022 в 08:21
В Улан-Удэ сгорели три автомобиля и мотоцикл
27.05.2022 в 08:10
Дорогу на Элеваторе в Улан-Удэ хотят сделать трехполосной
27.05.2022 в 06:00
В Улан-Удэ горожане возмущены засильем бомжей и беспорядком
26.05.2022 в 18:24
Дипломаты России и Монголии внесли вклад в монгольскую программу «Миллиард деревьев»
26.05.2022 в 18:09
Транспортная реформа в Улан-Удэ становится все ближе
26.05.2022 в 17:27
ЗУРХАЙ
с 25 по 31 мая

Читайте также
Главный санврач Бурятии предупредил о новой опасной инфекции
Оспа обезьян распространяется по миру
27.05.2022 в 10:12
Алексей Цыденов: «Сила Бурятии – это люди»
В Улан-Удэ прошел Гражданский форум
27.05.2022 в 09:17
Дорогу на Элеваторе в Улан-Удэ хотят сделать трехполосной
По мнению чиновников, эта мера поможет уменьшить автомобильные заторы
27.05.2022 в 06:00
В Улан-Удэ горожане возмущены засильем бомжей и беспорядком
По мнению улан-удэнцев, в городе порой невозможно отдохнуть в скверах - слишком грязно
26.05.2022 в 18:24
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru