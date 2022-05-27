Председатель Народного Хурала Бурятии: «Дети должны знать свою историю»

Одной из ключевых тем прошедшего недавно в столице Бурятии гражданского форума стало патриотическое воспитание молодежи. Общественники выяснили, что в этом направлении необходимо провести серьезную работу. С такой позицией согласился и председатель Народного Хурала Владимир Павлов, который обратился к министерству образования, предложив проработать предложения, прозвучавшие на форуме.Гражданский форум «Новые вызовы жизни: наши действия» состоялся 26 мая в Улан-Удэ. Работа проходила на пяти площадках, а завершилась пленарным заседанием, где были подведены итоги.- Считаю, что форум стал ярким и заметным общественно-политическим событием Республики Бурятия. На его площадках были обсуждены наиболее актуальные вопросы социально-экономического развития республики в современных условиях, потенциал развития гражданского общества, в том числе органов территориального местного самоуправления, социально-ориентированных некоммерческих организаций, - говорил на пленарном заседании председатель Народного Хурала Владимир Павлов. - Трудно переоценить роль общественных организаций в социально-экономической жизни страны, особенно сегодня, когда политические реалии требуют от общества и государства мобилизации всех усилий по регулированию интересов различных социальных групп, достижению общественного согласия, необходимого для нашей жизни, и выполнению поставленных перед нами задач.Также Владимир Палов отметил высокие результаты работы Общественной палаты Бурятии, которая и выступила организатором гражданского форума.- Во многом благодаря деятельности общественной палаты Республики Бурятия и других республиканских общественных организаций удается сохранить социальную стабильность и поступательное развитие гражданского общества. Общественная палата Республики Бурятия прилагает все усилия для того, чтобы создать эффективную площадку для обсуждения ключевых вопросов социально-экономической и политической жизни Бурятии, стать авторитетным институтом гражданского общества, - сказал спикер республиканского парламента.Как отметил председатель Хурала, гражданские инициативы активных жителей республики и общественный контроль, проводимый общественными организациями стали эффективным демократическим механизмом регулирования деятельности органов государственной власти, а также органов местного самоуправления.Как уже было сказано выше, на гражданском форуме работали пять площадок. В том числе площадка, посвященная развитию здравоохранения, где обсуждались вопросы повышения рождаемости, причин смертности граждан в трудоспособном возрасте, а также профилактика заболеваний, диспансеризация, вопросы раннего выявления злостных новообразований, пропаганды здорового образа жизни и реализации муниципальных и корпоративных программ общественного здоровья.Еще одна площадка была посвящена развитию локальной экономике на основе местного сырья, выстраивания новых технологических цепочек между крупным, малым бизнесом и домашними хозяйствами. Это позволит наполнить местной продукцией внутренний рынок Бурятии, что, безусловно, положительно скажется на экономике Бурятии.Также тему обеспечения собственной продукцией обсуждали и на площадке «Малое село Бурятии. Потенциал развития экономики», где обсудили ряд предложений по поддержке фермеров и укреплению села, что станет будет вкладом в обеспечении продовольственной безопасности Бурятии и стабилизации цен на продукты.Обсуждали на форуме и взаимодействие некоммерческих организаций с государством и общественностью. Как известно, в последние годы были различные механизмы поддержки некоммерческого сектора и общественных проектов, в том числе – различные гранты.Немалый интерес вызвало обсуждение, состоявшееся на площадке «Патриотическое воспитание – основа стабильности государства». О том, какие проблемы существуют в этом отношении, рассказал член общественной палаты Биликто Дугаров.- Имеют место недостатки в патриотическом воспитании подростков, молодежи и учащихся. Недостаточно уверенные познания школьников и студентов в области культуры и истории как Республики Бурятия, так и в целом России. Нужно усилить работу государственных учреждений, педагогов, воспитателей, общественных организаций по военно-патриотической тематике, - говорил он.От участников этой площадки поступил целый ряд предложений, направленный на повышение уровня патриотизма среди молодежи. В том числе – организация молодежного научно-гуманитарного форума по патриотическому воспитанию, создание единого центра патриотики, запуск на местном телевидении программы «Победа» по аналогии с федеральными каналами и другое.С тем, что патриотическое воспитание сегодня имеет важное значение, согласился и спикер Хурала Владимир Павлов:- Министерству образования нужно уделить большое внимание тем замечаниям, которые прозвучали. То же нужно сделать и учителям: ученики должны знать свою историю. Представители нашего поколения на все эти вопросы отвечали очень хорошо. И я думаю, что с этой задачей мы тоже справимся, - говорил председатель бурятского парламента. - Уверен, что резолюция, принятая на форуме, послужит дальнейшему совершенствованию нашего общества и внесет значимый вклад в решение задач социально-экономического развития нашей республики.Фото: Хурал Бурятии