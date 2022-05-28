В Бурятии требуют жестче ограничить шумные ремонты в квартирах

«Прежняя хозяйка квартиры умерла и наследники решили продать квартиру. То есть наш дом не новостройка, а вторичка. Дом советских времен. Сначала мы нового соседа даже не видели – в квартире был ремонтник. Работал он, наверное, в одиночку, потому что продолжался ремонт очень долго. И громко» - рассказала горожанка Юлия.

«До пятого этажа грохот, наверное, доносился не так сильно. Но жизнь соседних этажей превратилась в ад, тем более что слышимость в нашем многоквартирном доме хорошая. Мы в городе не одни такие. Надо что-то делать с этим!» - негодующе отметила наша собеседница.

«Жильцам надо обратиться к депутатам Хурала. Если этот вопрос будет внесен в рамках законопроекта, то обязательно будем обсуждать, изучать. Я думаю, идея хорошая. Если граждане обратятся к своим депутатам, то они при разработке законопроекта будет отрабатывать его с нашим комитетом» - отметил «Номер один» Виктор Малышенко, председатель комитета.

Столица России, будучи субъектом Федерации, уверенно делает шаг за шагом в этом направлении, выпуская соответствующие законы в сфере защиты тишины. В Бурятии тоже есть определенная законодательная база по этому вопросу. Но ее недостаточно. Надо идти вперед, а как раз этого не видно.Одна из жительниц Улан-Удэ рассказала «Номер один» свою историю, с которой столкнулась совсем недавно. В квартире в ее подъезде сменился собственник. И он начал ремонт.Большой ремонт начался в конце декабря со всеми полагающимися атрибутами – ломанием стен, сверлением, долблением. «Строительного мусора было очень много. Доски от пола, дверные косяки, куски межкомнатных перегородок… Видимо, делалась перепланировка квартиры. Даже в праздник 1 января, с утра, когда никто в подъезде не ожидал такого, ремонт продолжился», - вспомнила улан-удэнка.Кто-то из соседей сходил и поговорил с ремонтником, чтобы хотя бы в новогодний праздник тот ничего не крушил, не пилил, не стучал и дал людям нормально отдохнуть. Работник согласился и затих на день. Однако с утра 2 января все началось сначала. Ремонт длился не один месяц. Сейчас подъезд все это уже пережил - и стон пилы, и визг противной дрели. Но в разгар процесса соседи не знали куда сбежать от этой изнуряющей, невыносимой обстановки.Особенно трудно пришлось пенсионерам, которые на работу уже не ходят и сидят дома, а также тем, у кого маленькие дети. Зимой на улице долго не погуляешь. Проблема была в том, что ремонтник не делал ничего незаконного, а взывания к совести дали результат только на один день 1 января.В данном доме никто никого не убил. Ремонтная эпопея закончилась только погибшими нервными клетками жильцов. Но, как помнят постоянные читатели «Номер один», в республике из-за громкого ремонта могут и жизни лишить. Наше издание писало о таком случае. Тогда в Улан-Удэ в доме по ул. Пржевальского, что стоит близ ТЦ «Юбилейный», разыгралась трагедия. Субботним днем пенсионер, взбешенный громким и долгим ремонтом в соседней квартире, схватился за карабин и застрелил одного из рабочих бригады, которая делала ремонт.Потом недовольный стал стрелять по машине хозяина ремонтируемой квартиры, один из находившихся в авто был ранен. Открыл он огонь и по полицейским, которые пытались поговорить с ним, успокоить, уговорить сложить оружие. В итоге пенсионер застрелился.Законодательство Республики Бурятия, которое действует сегодня, при регулировании вопроса тишины делает акцент на соблюдении тишины в ночное время. Республиканский закон «Об административных правонарушениях» даже предусматривает наказание для нарушителей ночной тишины и покоя. Ночным временем считается отрезок времени с 23 часов до 6 часов.Нарушением считается чрезмерно громкое пение, крик, свист, игра на инструментах, громогласное использование телевизоров, радиоприемников и других звуковоспроизводящих устройств, пиротехнических средств и ряд других действий. Сюда же наш закон причислил «производство ремонтных, строительных, разгрузочных и погрузочных работ, повлекшее нарушение покоя граждан и тишины в ночное время». Провинившихся могут оштрафовать.Но как быть с ремонтом в дневное время? Увы, разрешено долбить и сверлить день напролет. В бурятском законодательстве на сей счет зияет большой и возмутительный пробел. Его необходимо ликвидировать, чтобы защитить интересы жильцов в дневное время, как это недавно сделали в городе Москве.Начнем с того, что официальная ночь в Бурятии и в Москве – это разные промежутки времени. Почему? Потому что так установили законодательные органы этих двух субъектов Федерации, утвердив в региональных законах. Как отмечено выше, бурятское ночное время - это промежуток между 23 часами ночи и 6 часами утра по местному времени. В одну минуту седьмого можно включать дрель и начинать сверлить стены. И никакой участковый соседям не поможет, т. к. это уже день.В специальном законе Москвы «О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве» ночным временем утвержден «период времени с 23 часов до 7 часов». На целый час больше и ни у кого там нет больших претензий!Список действий, которые власти считают нарушением, примерно такой же, как в Бурятии – ночные громкие телевизоры, крики, пение, звуковые сигналы автосигнализации, пиротехника, ночные ремонтные, строительные, разгрузочно-погрузочные работы и т. д.Несколько лет назад московские власти для защиты покоя граждан провели заметную корректировку своего закона о тишине. Так, из прежнего названия закона «О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время в городе Москве» убрали слова «в ночное время». Российская столица вдруг поняла, что нормальную акустическую обстановку людям надо обеспечивать не только по ночам.Соответствующие коррективы внесли в содержание закона. Изменили название одной из статей «Действия, нарушающие покой граждан и тишину в ночное время в городе Москве» - исключили выражение «в ночное время». И помимо этого, появилось новое ужесточение именно для ремонта в квартирах.Гражданам, которые проводят переустройство, перепланировку, иные ремонтные работы в жилых помещения многоквартирного дома, запретили нарушать покой жильцов с 19 часов вечера до 9 часов утра, а также с 13 часов дня до 15 часов (в обед). А еще в воскресенье и нерабочие праздничные дни. Обоями шуршать можно, а крушить перегородки нет.Одновременно ужесточение коснулось также «громких» работ в нежилых помещениях, которые не являются общедомовым имуществом (т. е. во всевозможных офисах, парикмахерских, торговых заведениях, которые нередко находятся в жилых многоэтажках).Исключение власти Москвы сделали только для новостроек. Новое «закручивание гаек» не коснулось случаев, когда указанные шумные работы идут в квартирах многоквартирных домов в течение полутора лет после ввода дома в эксплуатацию. Кто не успел оперативно отремонтировать купленное жилье, у того остаются весьма ограниченные часы для работы.Конечно, московский закон о тишине можно не соблюдать при ликвидации последствий ЧС и некоторых других обстоятельствах.Обстановка, которая складывается в Бурятии вокруг квартирных ремонтов, свидетельствует, что у нас надо аналогично усилить законодательные нормы по обеспечению спокойствия жильцов. К сожалению, ремонтники чаще всего не склонны откликаться на просьбы сократить дневное время для «громких» видов ремонта. И евроремонт начинает «съедать» нервы соседей, портя отношения между старыми жильцами и новыми.В первую очередь, корректировка норм республиканского законодательства находится в компетенции депутатов Народного Хурала. Указанную сферу курирует комитет Хурала по государственному устройству, местному самоуправлению, законности и вопросам государственной службы.Он также обратил внимание жителей на то, что помимо принятия законов, имеет важное значение то, как их применяют на практике, как контролируется их применение.От себя добавим, что кроме депутатов Хурала законопроект об усилении защиты тишины могут внести горсовет Улан-Удэ, райсоветы сельских районов Бурятии, правительство республики, прокуратура. Эти органы имеют право законодательной инициативы. Вопрос то актуальный!Пару лет назад райсовет Мухоршибирского района, напомним, разработал и направил в Хурал законопроект по поводу ночного шума от домашних животных.Муниципалы предлагали ввести ответственность за непринятие владельцем домашнего животного длительный период времени мер по прекращению лая, воя и другого шума, исходящего от домашнего животного, повлекшее нарушение покоя граждан и тишины в ночное время. Имелся в виду шум от собак, мычание коров и т. д.Инициатива выглядела анекдотически. Ряд комитетов Хурала высказал свое отрицательное отношение. В конце концов, новая задумка не реализовалась. Но ужесточение по поводу ремонта в квартирах нельзя сравнивать с попыткой как-то ограничить лающих собак и мычащих коров. Поэтому московский опыт надо перенять. Сезон ремонтов стартовал. Надеемся, что подобный законопроект будет разработан.Петр Санжиев, "Номер один"