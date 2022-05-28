В Улан-Удэ владелец квартиры в аварийном доме через суд обязал мэрию выдать ему новое жилье

Проблему аварийного жилья в Бурятии решают уже долгие годы с переменным успехом. Часто в этой связи возникают разнообразные скандалы. Но если в большинстве других случаев доказать свою правоту и победить государство бывает непросто, то из этой ситуации житель Улан-Удэ вышел победителем. И, возможно, открыл дорогу другим горожанам, оказавшимся в подобной ситуации.Иск Павла Звонарева (имя и фамилия изменены) был адресован администрации Улан-Удэ и правительству республики. В нем он требовал обязать ответчиков предоставить ему вне очереди благоустроенное жилье взамен принадлежащей ему квартиры в аварийном доме.Аварийным дом признан распоряжением мэрии, однако в программу переселения граждан его не включили. То есть ни другого жилья, ни компенсации ему не дали. Вместо этого чиновники поставили его на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении по категориям: «граждане, жилые помещения которых независимо от формы собственности признаны в установленном порядке непригодными для проживания» и «инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов».Все мы знаем, как велики эти очереди и что получить жилье в этом случае при хорошем раскладе можно через много лет. Поэтому Павел обратился в суд, чтобы ему дали квартиру вне очереди, тем более что Жилищный кодекс дает такую возможность.«Истец имеет право на предоставление ему по договору социального найма другого благоустроенного жилого помещения общей площадью не менее 72 кв. м. Предоставление жилья взамен непригодного носит компенсационный характер и гарантирует условия проживания, которые не должны быть ухудшены по сравнению с прежними. Истец является инвалидом второй группы, ему сложно содержать неблагоустроенное жилье, колоть дрова, топить печь, таскать воду, противопоказаны физические нагрузки», - описывает суд его требования.Однако суд первой инстанции не прислушался к доводам Павла Звонарева и отказал в иске. Разбирательство продолжилось в Верховном суде, куда он подал апелляционную жалобу.Там Павел рассказал, что его дом не просто аварийный, а непригодный для жизни. И подтвердил эти слова заключением о техническом состоянии дома.Конечно, и мэрия, и правительство выступили против, требуя оставить решение суда первой инстанции в силе. Но коллегия судей Верховного суда решила иначе.«Разрешая спор, суд первой инстанции не проверил обстоятельства, касающиеся технического состояния многоквартирного дома, в том числе того, имеется ли угроза жизни и здоровью граждан при проживании в доме, признанном аварийным, хотя данное обстоятельство имеет юридическое значение для правильного разрешения спора», - обратили внимание судьи на неувязку.В заключении, о котором мы говорили выше, эксперт пришел к выводам о том, что «возможно обрушение аварийно-поврежденных элементов перекрытий, указано о наличии повреждения отопительных печей и износа системы электроснабжения, что обуславливает повышенный уровень пожарной опасности, то есть имеется опасность жизни и здоровью граждан, проживающих в здании».При этом, пишут судьи Верховного суда, «если при рассмотрении дела установлено, что помещение, в котором проживает гражданин, представляет опасность для жизни и здоровья по причине его аварийного состояния или по иным основаниям, то предоставление иного жилого помещения, отвечающего санитарным и техническим требованиям, взамен непригодного для проживания не может быть поставлено в зависимость от наличия плана и срока сноса дома».В итоге Верховный суд отменил решение первой инстанции и вынес новое: удовлетворить требования Павла Звонарева, обязать администрацию Улан-Удэ предоставить ему благоустроенное жилье, отвечающее санитарным и техническим нормам.Таким образом, юридическая возможность повторить «подвиг» Звонарева появилась не только у других жителей этого дома, но и у всех, кто оказался в аналогичной ситуации. А таких, думается, немало.Проблема в том, что у мэрии может не оказаться ни квартир, ни средств на их приобретение, чтобы закрыть эту потребность. То есть не факт, что город сможет обеспечить жильем всех, кто придет к ним с исполнительным листом.Что будут делать власти в такой ситуации, непонятно. Может быть, увеличивать и без того серьезный дефицит бюджета, может, всячески затягивать исполнение решений суда… В любом случае, чтобы решить жилищную проблему в Улан-Удэ, нужно куда больше, чем просто решения судов.Станислав Сергеев, «Номер один».