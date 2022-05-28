Отток мозгов из Бурятии пошел через Монголию

«На ситуацию очень сильно повлияла пандемия в 2020 - 2021 гг. и неопределенность с открытием границ, поэтому дистанционное обучение не привлекало студентов» - сообщила Наталья Антипова.

«Еще в феврале сын планировал поступить в вуз Санкт-Петербурга по специальности «международная торговля» и готовился к ЕГЭ. Однако наши планы поменялись, и мы решили, что ЕГЭ уже не столь важен, поскольку будем поступать на экономический факультет одного из международных вузов в Улан-Баторе, - рассказывают родители одного из будущих абитуриентов. - Думаем, перспективы у Монголии есть, и диплом, если поступим, позволит ему найти работу за рубежом»

«Люди видят за рубежом перспективу и возможность получения качественного образования, и это надо только приветствовать, другой вопрос - будут ли созданы в нашей стране, в связи с известными событиями, возможности для реализации полученных за рубежом знаний, - говорит улан-удэнский медиатор и бизнес-тренер Светлана Тоневицкая. - В Улан-Удэ не так много предприятий, где востребованы современные технологии. Например, мой сын обучился в Китае и после получения диплома не остался в этой стране, вернувшись в Россию, хотя ему предлагали трудоустройство в одном из городов с населением в 3 млн человек. Сегодня он работает на одном из крупных предприятий в Улан-Удэ, поставляющем в Китай свою продукцию. То есть здесь важны не только знания экономики и языков, но и знание менталитета, обычаев страны и особенностей бизнес-процессов в них. Поэтому, чем больше студентов поедут в этом году за рубеж, тем лучше»

«В прошлом году мы в Хурале провели круглый стол, где обсудили миграционные процессы и рынок образовательных услуг. На нем были озвучены довольно безрадостные цифры оттока молодежи из Бурятии - например, в 2020 году доля выпускников вузов, намеревающихся уехать из республики, составила 41%, что в 2,3% раза выше числа тех, кто собрался обучаться в региональных вузах, - сообщил заместитель председателя комитета по экономике регионального парламента Егор Олзоев. - Мы приняли ряд рекомендаций, и сегодня важно понять, насколько изменилась ситуация с миграцией. Ведь каждый выезжающий из республики увозит с собой знания, деньги и будущее. Важно остановить этот процесс»

В республике резко увеличилось число заявок на обучение за границей. Оказалось, что, несмотря на политическую изоляцию России со стороны «недружественных» стран, будущих студентов по-прежнему готовы принимать в большинстве западных иностранных вузов. Как и территориально близкая Монголия.Поскольку пандемия закончилась, вузы стремятся заполучить новых платежеспособных студентов, и им без разницы, из какой страны они приедут.По данным AcademConsult , в вузах за границей сегодня учится около 300 тыс. студентов из России, однако в начале марта этого года число заявок для обучения за рубежом возросло в два-три раза. Российские студенты больше нацелены на Европу, поскольку англосаксонские варианты - Великобритания, США и Канада - довольно дороги из-за курса рубля. Консультанты отмечают, что «много запросов на такие страны, как Испания, Германия, Нидерланды, Австрия, Чехия, Польша, Венгрия, поскольку они дешевле».Был очень недорогим закрытый сейчас на карантин Китай с его самым дешевым высшим образованием в мире (от $5 тыс. в год, включая проживание и питание).Бурятия не исключение - желание уехать из страны на учебу и далее там остаться весьма популярно в регионе. Видимо, памятуя о призыве одного из депутатов Госдумы, несколько дней назад повторившего в одном из региональных СМИ свою крылатую фразу: «Пока вы молоды, валите отсюда».По данным «Номер один», в Бурятии тенденция уезжать из региона на учебу или работу сформировалась не сегодня. Ранее очень многие студенты из Бурятии выбирали в качестве международного обучения Китай и Чехию. В Чехии высшее образование бесплатно для иностранных студентов, а качество его достаточно высокое, особенно в IT-областях. Однако в связи с жесткой антироссийской позицией по Украине Чехия временно закрыта для студентов из Бурятии.В минобразования республики сообщили, что точной статистики по нашим студентам, обучающимся в иностранных вузах, нет. Однако уже с весны 2022 года наметился рост оттока молодежи.Добавим, что попасть во многие страны мира стало сложнее в связи с отсутствием прямого авиасообщения, все более популярным для миграции и эмиграции из России стало направление «Улан-Удэ - Улан-Батор». Монголия - одна из немногих открытых и безвизовых для наших граждан стран, где пока охотно принимают и туристов, и абитуриентов.Тем более прошли времена, когда в монгольских вузах и филиалах российских высших учебных заведений студентам пришлось учиться дистанционно из-за коронавируса. Как сообщила «Номер один» и. о. директора Улан-Баторского филиала ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова» Наталья Антипова, в этом вузе Монголии ранее из-за пандемии число бурятских студентов сократилось до... четырех человек.Однако открытие границ, по ее словам, вызвало «взрывной интерес» студентов из Бурятии и других регионов к обучению в Монголии.По ее словам, план по приему студентов из России в филиал в 2022 - 2023 учебном году составит 70 человек. Ранее обучение в Монголии сдерживало не только антивирусное закрытие границ плюс плохая экология в Улан-Баторе, но и не слишком высокий уровень жизни в стране, и сложности с адаптацией наших студентов. Однако в последнее время многое в Монголии поменялось к лучшему, что подтверждают туристы, побывавшие в этой стране после открытия границ.Добавим, в Монголии функционирует свыше 50 вузов, в том числе филиалы международных вузов, где обучение ведется на английском языке, а диплом позволяет устроиться за границей и остаться там. Обучение там относительно недорогое, кроме этого есть возможность часто ездить на каникулы домой - путь до Улан-Удэ составляет около десяти часов на автобусе и 45 минут на самолете.В настоящее время абитуриент готовит все необходимые документы для поступления, чтобы с сентября начать учебу. Если все пойдет по плану, то есть шанс получить стипендию для иностранных студентов, что активно практикуется в международных вузах.Добавим, о для бурятских студентов, намеревающихся отправиться на учебу за рубеж, стало сложнее подготовить документы для поступления, так как международные системы тестирования английского TOEFL и IELTS приостановили проведение тестов в России на фоне «военной операции» на Украине. В результате студентам приходится сдавать IELTS и TOEFL дистанционно, однако большинство вузов требуют их прохождения в офлайн-режиме. Сегодня бурятские студенты могут сделать это в других странах, самая близкая из которых - Монголия.Также Монголия привлекает тем, что у нее на фоне санкций и растущей международной изоляции России со стороны западного альянса есть перспектива стать одним из каналов поставки в нашу страну импортных товаров и технологий. И для студентов из Бурятии, изучавших монгольский, английский и нередко китайский языки, появляется возможность трудоустроиться в крупную компанию или открыть свой бизнес.Судя по всему, поток студентов за рубеж будет только нарастать - проблемы с переводом денежных средств для обучения в последнее время решены, а дорожающий курс рубля делает выгодными инвестиции в учебу за границей.Кроме того, эксперты отмечают, что, несмотря на единичные факты преследования российских студентов в зарубежных вузах, руководство западных учреждений жестко их пресекает. Ведь это бросает тень на способность коммерческих вузов обеспечивать качество и безопасность обучения. А это база для притока иностранных студентов, привозящих в эти страны деньги. Не случайно весной этого года европейские страны сознательно стали предлагать новые стипендии гражданам России в размере 20 - 50% от стоимости обучения. Цель вузов – повысить число иностранных студентов.Между тем в Бурятии многие родители видят в отъезде детей за рубеж большие перспективы. Это подтверждается данными апрельского опроса ВЦИОМ. Согласно им, те, кто намерен уехать из страны, чаще всего целью переезда называли будущее детей (47%), улучшение материального положения (29%), желание иметь больше политических свобод (27%) и более высокий уровень социальных гарантий (26%).Между тем региональные власти с настороженностью смотрят на возрастающий отток молодежи за рубеж, ведь, помимо студентов, уезжают на заработки и все большее число молодых людей.Словом, остается, скорее, лишь риторический вопрос - сможет ли российская экономика перестроиться на путь развития в ближайшие годы? Поскольку необходимо генерировать новые и высокооплачиваемые рабочие места для тех, кто сегодня уезжает из страны за знаниями.Дмитрий Родионов, «Номер один».