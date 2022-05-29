Общество 29.05.2022 в 09:00

Таиланд и Турция стали доступными для небогатых бурятских туристов

Возобновляются рейсы в Бангкок и Пхукет из четырех российских городов, о чем объявил туроператор «Анекс Тур»
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Текст: Дмитрий Родионов
Таиланд и Турция стали доступными для небогатых бурятских туристов
Речь идет об аэропортах  Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска и Санкт-Петербурга. 

Напомним, что после 24 февраля прямой регулярный авиарейс «Улан-Удэ – Пхукет»,  осуществляемый компанией S7, был временно прекращен. Прежде всего из-за опасности ареста воздушных судов, находящихся в западном лизинге из-за санкций. Однако на этот раз, видимо, решено использовать самолеты, не подпадающие под запреты.

«Это хорошая новость,  свидетельствующая о некоторой нормализации ситуации с выездным туризмом. Будем ждать возобновления вылетов в Таиланд из Иркутска»

- сообщила менеджер по туризму Мария Широкова.

Стоимость полных турпакетов с перелетом из Москвы составит от 60 тыс. рублей за  12 дней проживания, включая завтраки.  

Туроператор отмечает, что в последнее время Таиланд значительно смягчил антикоронавирусные ограничения. Так,  невакцинированным туристам потребуется сдать всего один ПЦР тест в течение 72 часов до поездки, а вакцинированным вообще не нужно это делать.

Между тем в конкурирующей с Таиландом Турции отдых дешевеет более стремительно, отмечают туроператоры. Так, стоимость туров из Москвы в Турцию стала примерно в полтора раза дешевле, и цена путевок с опцией «все включено» продолжает падать вслед за укреплением рубля. А он  на прошлой неделе достиг уровня 60 рублей за евро (цена турецких путевок рассчитывается в европейской валюте. – Прим. авт.). Также значительно подешевела турецкая лира по отношению к евро и рублю. Это сделало отдых в Турции гораздо дешевле, чем в Крыму и Краснодарском крае, при более высоком уровне сервиса. 

«Такой низкой стоимости зарубежного отдыха не отмечалось даже во время пандемии. Причиной снижения цен является удивительное укрепление российского рубля,  - сообщают туроператоры. - Спрос на Турцию резко вырос, каждую неделю увеличивается число российских городов, откуда начинают летать рейсы на Средиземное море. Этому способствует также то, что многие российские аэропорты на Черном море закрыты в связи со спецоперацией»


Как отмечают эксперты, на рост   отдыха за рубежом также повлиял эффект отложенного спроса. Ровно год назад в Бурятии возникла вспышка COVID-19 и многие туристы отменили летний отдых в Турцию. В этом году пандемия и связанные с этим ограничения завершились, и желающие могут снова выезжать за границу, чтобы хорошо отдохнуть на зарубежных курортах. Эксперты полагают, что в ближайшие недели заграничный отдых продолжит дешеветь, но проблемой  останутся ограничения на полеты.

«Российские авиакомпании используют западные самолеты, находящиеся в лизинге, и пока не решен вопрос о снятии с них арестов за рубежом в связи с неоплатой долга в долларах, то говорить о расширении географии полетов не приходится»

- говорит председатель правления Бурятского республиканского союза туриндустрии  Андрей Измайлов.

По его словам, «без Вьетнама и Китая и тех же прямых рейсов из Иркутска в Таиланд говорить о возобновлении масштабов выездного туризма не приходится». Еще одним  препятствием к росту турпотока, по словам эксперта, может стать изменение поведения туристов. Даже если турпутевки будут реализовываться по смешным ценам, это не увеличит число выезжающих  туристов. Во времена экономических кризисов люди традиционно сокращают расходы и начинают сберегать больше, чем обычно. Если вообще останется то, что можно сберегать.

Дмитрий Родионов, «Номер один».
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туризм

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