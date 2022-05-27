Общество 27.05.2022 в 10:12

Главный санврач Бурятии предупредил о новой опасной инфекции

Оспа обезьян распространяется по миру
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Текст: Константин Воронов
Главный санврач Бурятии предупредил о новой опасной инфекции
С начала мая в ряде европейских стран зарегистрированы случаи редкой вирусной инфекции – оспы обезьян. Насколько опасна эта инфекция, и есть ли риски её завоза в нашу республику, рассказал руководитель Роспотребнадзора Бурятии, Главный санитарный врач РБ Сергей Ханхареев.

- Сергей Степанович, расскажите, пожалуйста, поподробнее, что за оспа обезьян?

- Наверное, многие, особенно старшее поколение, знают, что такое натуральное оспа, всем ставили прививки от нее до 1980 г., именно за счет вакцинации это заболевание было ликвидировано во всем мире. С тех пор мы забыли об этой инфекции. Что касается оспы обезьян –эта инфекция для нас новая и еще недостаточно изучена, но здесь стоит подчеркнуть, что в нашей стране взрослое население все же имеет иммунитет к этой инфекции благодаря вакцинации от натуральной оспы, об этом говорят эксперты. Но все же мы только предполагаем, поэтому так уверенно я не говорил бы о стойком иммунитете.

Мы постоянно следим за ситуацией, изучаем информацию. Надо сказать, что это заболевание само по себе редкое и передается человеку от животных – грызунов и приматов, которые обитают в зоне влажных тропических лесов Центральной и Западной Африки. При этом заразиться можно и от заболевшего человека через прямой физический контакт.

- Откуда вообще появилось это заболевание?

- Что мы знаем об оспе обезьян, так это то, что этот вирус впервые был выделен в 1958 г., и до 1970 г. его регистрировали только у обезьян, которые содержались в зоопарках и лабораториях научно-исследовательских институтов.

Среди людей оспа обезьян была впервые выявлена в 1970 г. в Конго. С тех пор большинство случаев заболевания были выявлены в сельской местности Западной Африки.

В 2003 г. зарегистрированы подтвержденные случаи заражения оспой обезьян в США, а это значит, что тогда эта болезнь впервые появилась за пределами Африки. Стоит отметить, что большинство заболевших контактировали с инфицированными грызунами.

В последние годы в европейских странах и США также периодически регистрировались завозные случаи оспы обезьян с Африканского континента. В этом году к началу мая, по данным эпидемиологических расследований, первые случаи заболеваний оспой обезьян были завозными из Нигерии.

- А что известно о симптомах заболевания?

- Здесь тоже достаточно много вопросов, но можно сказать, что эта болезнь чем-то схожа с натуральной оспой. Среди симптомов выделяются лихорадка, мышечная боль, слабость, увеличение лимфатических узлов и характерная сыпь. При оспе обезьян высыпания чаще всего возникают на лице, а затем распространяются на другие части тела, в основном, на конечности – ладони и ступни. Но диагноз, в конце концов, подтверждается только лабораторно.

Хочу сказать, что сейчас очень важно нашим медицинским работникам правильно провести дифференциальную диагностику оспы обезьян с другими инфекциями – натуральной оспой, ветряной оспой, корью, энтеровирусными инфекциями.

Наши медицинские работники все-таки должны знать об этой инфекции, знать вопросы эпидемиологии, клиники, диагностики, лечения. В этой связи те материалы, которые мы имеем сегодня, уже направлены в Министерство здравоохранения РБ нашим медицинским работникам, чтобы у себя они провели семинары с медперсоналом. Все должны хорошо изучить это заболевание.

- Есть ли последствия у этого заболевания?

- Да, последствия не исключаются. Осложнения могут привести к дефектам кожи, слизистых – могут остаться рубцы или даже участки пигментации на коже. Также могут развиться язва роговиц, слепота. Если болезнь протекает во время беременности, то это может вызвать кровотечение, на ранних стадиях беременности – выкидыш, а на поздних – мертворождение.

- Можно ли как-то избежать заражения?

- Как я и сказал ранее, для нас это заболевание новое, поэтому определенных мер профилактики, например, вакцины от оспы обезьян пока что нет. Но чтобы не заболеть, гражданам, посещающим эндемичные страны – это страны Центральной и Западной Африки, конечно же, следует избегать контакта с животными, которые могут быть носителями вируса. Также туристам нужно быть внимательными и питаться только тщательно приготовленной пищей, всегда соблюдать правила гигиены, часто мыть руки.

- Сергей Степанович, стоит ли нам всё-таки опасаться завоза этой инфекции в нашу страну, республику?

- Сразу хочу сказать, что на сегодняшний день случаев оспы обезьян в нашей стране нет. В условиях, когда у нас нет прямого авиасообщения с европейскими странами, риски завоза ниже, чем у других стран, но они все же есть. Скоро уже наступит сезон отпусков, и риски здесь значительно возрастут. Поэтому я все-таки рекомендую нашим гражданам проводить отпуск в республике, в нашей стране, не планировать выезды за границу.

Мы постоянно проводим мониторинг ситуации, усиливаем всевозможные меры для того, чтобы не допустить распространения этой инфекции у нас.

- Сергей Степанович, подводя итог, можно сказать, что не нужно паниковать, все под контролем?

- Да, конечно, поводов для паники совершенно нет. Ситуация по оспе обезьян находится на контроле. Как я уже и говорил, сегодня в нашей стране не зарегистрировано ни одного случая этого вируса. И мы с нашими коллегами делаем все, чтобы избежать завоза этой инфекции в страну. Ведь у нас цель одна – защитить здоровье наших граждан. Все комплексные мероприятия по недопущению завоза инфекции проводятся. Самое главное – нашим гражданам необходимо соблюдать меры профилактики. А основная мера – это временно отказаться от поездок в неблагополучные регионы, и в целом за границу. Если по каким-то причинам отказаться от поездки не удалось, то необходимо соблюдать меры профилактики: избегать контакта с инфицированными животными, принимать только термически обработанную пищу, соблюдать гигиену рук.

Фото: «Номер один»
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