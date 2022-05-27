Годовая инфляция в Бурятии снизилась до 19,97%

В апреле в Бурятии снизились годовые темпы роста цен на куриные яйца, сообщили республиканском отделении Сибирского главного управления Банка России.«В текущем году ведущие птицефабрики Новосибирской области и Красноярского края увеличили поставки куриных яиц в Бурятию. Объем предложения вырос. Чтобы успешно конкурировать с производителями из других регионов и повысить свою долю на бурятском рынке, местная птицефабрика максимально сдерживала цены на собственную продукцию», — объяснил Виталий Пономарев, заместитель управляющего Отделением-НБ Республика Бурятия Банка России.Кроме того, возросло предложение фруктов и овощей, в том числе за счет роста объемов импорта и увеличения количества стран-поставщиков этой продукции. Сейчас импортные фрукты и овощи завозятся в Бурятию из Турции, Китая, Ирана, Узбекистана, Туркменистана, Киргизии и ряда других стран Средней Азии. Благодаря увеличению зарубежных и отечественных поставок снизились годовые темпы роста цен на апельсины, лимоны, капусту. Медленней стали расти также цены на огурцы и помидоры — сказался рост объемов производства в местных тепличных хозяйствах.В апреле исчерпал себя ажиотажный спрос на продукты питания длительного хранения, наблюдавшийся в конце февраля – первой половине марта, и годовой рост цен на сахар и подсолнечное масло замедлился.В то же время увеличение расходов предприятий на поиск новых поставщиков упаковки и изменение логистических маршрутов способствовало ускорению годового роста цен на питьевое молоко, сливочное масло, творог.Годовые темпы прироста цен на непродовольственные товары снизились до 24,15% в апреле после 25,51% в марте.Укрепление рубля и охлаждение потребительской активности после ажиотажного спроса в конце февраля – первой половине марта привели к снижению темпов прироста цен на компьютеры, телерадиотовары, электротовары и другие бытовые приборы, средства связи, а также новые импортные автомобили.Изменение поставщиков и логистических маршрутов привели к подорожанию используемого в производстве мебели сырья (смолы, лака, краски, клея) и фурнитуры. Это способствовало ускорению годового роста цен на корпусную и мягкую мебель.Удорожание сырья на мировом рынке, сокращение импортных поставок, а также отказ ретейла от маркетинговых акций оказали влияние на ускорение годового роста цен на зубную пасту, пену для бритья, краску для волос.Годовой темп прироста цен на услуги ускорился с 9,16% в марте до 10,05% в апреле.Удорожание обслуживания самолетов на фоне недостатка и усложнения поставок запчастей обусловило увеличение годового роста цен на авиабилеты. Дополнительное влияние на динамику цен на авиабилеты оказал рост спроса на внутренний туризм на фоне прекращения рядом стран авиасообщения с Россией.Годовая инфляция в Дальневосточном федеральном округе в апреле 2022 года увеличилась до 15,54% после 14,48% в марте. При этом она осталась ниже, чем в целом по России, — 17,83%. Увеличение инфляции в округе, как и в целом по стране, было в основном вызвано ростом издержек производителей и поставщиков на фоне нарушения логистических и производственных цепочек из-за усиления санкционного давления. Дополнительное влияние на ускорение роста цен в округе оказало сокращение числа авиарейсов.В целом по России в апреле годовая инфляция увеличилась на 1,1 п.п., до 17,83%. Недельный рост цен в течение месяца замедлялся по мере укрепления рубля и исчерпания эффектов ажиотажного спроса, и в целом за апрель потребительские цены выросли на 1,5% (с поправкой на сезонность).Важными факторами инфляции в ближайшие месяцы станут изменение потребительского поведения и спроса, с одной стороны, и динамика предложения, зависящая в том числе от масштаба и скорости нормализации импорта и эффективности процессов импортозамещения, — с другой. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика будет учитывать необходимость структурной перестройки экономики и обеспечит снижение инфляции до 5–7% в 2023 году и ее возвращение к цели в 2024 году.Фото: Отделение-НБ Республика Бурятия Банка России