Общество 27.05.2022 в 11:25

Автолюбители Бурятии рассказали, кто больше всего их бесит на дорогах

Стальные нервы имеют лишь 5% автомобилистов
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Текст: Константин Воронов
Автолюбители Бурятии рассказали, кто больше всего их бесит на дорогах
Автомобильный сайт Дром выяснил, что раздражает автомобилистов в поведении других водителей на дорогах. Оказалось, что больше всего автолюбителей Бурятии нервирует намеренный объезд пробки по свободной полосе и потом «вклинивание» — так ответили 57% опрошенных.

В топ раздражающих привычек также вошли излишняя медлительность и невключение поворотников — эти варианты ответов набрали 52% и 51% соответственно. Каждый третий (33%) раздражается из-за неправильной парковки. Езда на две полосы злит 29% автолюбителей, а 27% бесит незнание правил проезда перекрестков другими водителями.

Кроме того, 22% автолюбителей Бурятии пожаловались на попытки соседей по потоку успеть самому и не пропустить остальных. Также раздражает езда по обочине (21%), использование телефона за рулем (20%) и «игра в шашки» (17%), Спокойнее автолюбители региона относятся к водителям, которые сигналят без необходимости (10%). А количество тех, кто не раздражается за рулем ни на что, составляет всего 5%.  

Всероссийский опрос проводился с 16 по 24 мая 2022 года среди пользователей сайта Дром. В опросе приняло участие 15,3 тысячи человек из 83 регионов РФ.

Фото: «Номер один»
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