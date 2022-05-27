Общество 27.05.2022 в 12:08

В Улан-Удэ тревожная кнопка сработала в трамвае

Росгвардейцы доставили 58-летнего идейного «зайца» в полицию
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В Улан-Удэ тревожная кнопка сработала в трамвае
В Улан-Удэ пассажир трамвая отказывался платить за проезд, при этом оскорбляя кондуктора – 20-летнего парня. Работники общественного транспорта приняли решение нажать кнопку тревожной сигнализации (КТС), чтобы утихомирить дебошира, сообщили в управлении Росгвардии по Бурятии.

Прибывшей группе задержания вневедомственной охраны безбилетник заявил, что отказывается платить принципиально. В итоге мужчину, 58-летнего мужчину доставили в отдел полиции для принятия правового решения.

Напомним, в прошлом году в рамках пилотного проекта по обеспечению безопасности на общественном транспорте и защиты пассажиров от противоправных действий началась установка «тревожных кнопок» в трамваях. Первым регионом, где реализуется эта программа, стала Бурятия.


В настоящее время «кнопка тревожной сигнализации» установлена на 30 каретах «скорой помощи», в 73 вагонах трамвая и в трех автомобилях городских поликлиник. С начала года КТС на транспорте срабатывала более 50 раз. Нарядами вневедомственной охраны Росгвардии пресечено 7 правонарушений и преступлений и задержаны 4 правонарушителя.

Фото: Росгвардия
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