В Улан-Удэ тревожная кнопка сработала в трамвае

В Улан-Удэ пассажир трамвая отказывался платить за проезд, при этом оскорбляя кондуктора – 20-летнего парня. Работники общественного транспорта приняли решение нажать кнопку тревожной сигнализации (КТС), чтобы утихомирить дебошира, сообщили в управлении Росгвардии по Бурятии.Прибывшей группе задержания вневедомственной охраны безбилетник заявил, что отказывается платить принципиально. В итоге мужчину, 58-летнего мужчину доставили в отдел полиции для принятия правового решения.Напомним, в прошлом году в рамках пилотного проекта по обеспечению безопасности на общественном транспорте и защиты пассажиров от противоправных действий началась установка «тревожных кнопок» в трамваях. Первым регионом, где реализуется эта программа, стала Бурятия.В настоящее время «кнопка тревожной сигнализации» установлена на 30 каретах «скорой помощи», в 73 вагонах трамвая и в трех автомобилях городских поликлиник. С начала года КТС на транспорте срабатывала более 50 раз. Нарядами вневедомственной охраны Росгвардии пресечено 7 правонарушений и преступлений и задержаны 4 правонарушителя.Фото: Росгвардия