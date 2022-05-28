Сделаем Бурятию комфортной!

Это значит, что вы успеваете присоединиться к формированию комфортной городской среды: решить, что благоустроить в 2023 году!Поставить лавочки в парк возле дома или организовать детский городок? Новый арт-объект на аллее или спортивную площадку?Выбор за вами! Уже сейчас переходите на сайт 03.gorodsreda.ru и выбирайте понравившийся дизайн-проект для благоустройства.А также не забудьте оценить ролик о благоустройстве в селе Эрхирик Заиграевского района!