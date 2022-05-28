Общество 28.05.2022 в 11:00

Сделаем Бурятию комфортной!

Осталось три дня до окончания голосования за объекты благоустройства
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Сделаем Бурятию комфортной!
Это значит, что вы успеваете присоединиться к формированию комфортной городской среды: решить, что благоустроить в 2023 году!  
 
Поставить лавочки в парк возле дома или организовать детский городок? Новый арт-объект на аллее или спортивную площадку?  
 
Выбор за вами! Уже сейчас переходите на сайт 03.gorodsreda.ru и выбирайте понравившийся дизайн-проект для благоустройства.  
 
А также не забудьте оценить ролик о благоустройстве в селе Эрхирик Заиграевского района!


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ЗУРХАЙ
с 25 по 31 мая

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