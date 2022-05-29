Общество 29.05.2022 в 11:00
Благоустройство зависит от жителей Бурятии
Кто победит и войдет в финальный адресный перечень финансируемых объектов, узнаем лишь после окончания голосования
Благоустройство зависит от жителей Бурятии
Парк «Лукоморье» в Северобайкальском районе начали благоустраивать в 2018 году. За это время парк наполнился интересными арт-объектами и малыми архитектурными формами: появились сказочные герои, избушка на курьих ножках, скамейки и многое другое.
В этом году изменится аллея «Дружба» в парке «Лукоморье»: будут установлены скамейки и освещение, уложена тротуарная плитка.
В следующем, 2023 году, аллея «Дружба» может стать еще комфортнее для жителей поселка Новый Уоян, ведь именно этот проект предварительно лидирует в голосовании на сайте 03.gorodsreda.ru.
Однако кто победит и войдет в финальный адресный перечень финансируемых объектов в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", узнаем лишь после окончания голосования.
У жителей Бурятии осталось всего несколько дней, до 30 мая, чтобы отдать голос за понравившийся проект благоустройства на сайте 03.gorodsreda.ru.
Парк «Лукоморье» в Северобайкальском районе начали благоустраивать в 2018 году. За это время парк наполнился интересными арт-объектами и малыми архитектурными формами: появились сказочные герои, избушка на курьих ножках, скамейки и многое другое.
В этом году изменится аллея «Дружба» в парке «Лукоморье»: будут установлены скамейки и освещение, уложена тротуарная плитка.
В следующем, 2023 году, аллея «Дружба» может стать еще комфортнее для жителей поселка Новый Уоян, ведь именно этот проект предварительно лидирует в голосовании на сайте 03.gorodsreda.ru.
Однако кто победит и войдет в финальный адресный перечень финансируемых объектов в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", узнаем лишь после окончания голосования.
У жителей Бурятии осталось всего несколько дней, до 30 мая, чтобы отдать голос за понравившийся проект благоустройства на сайте 03.gorodsreda.ru.
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