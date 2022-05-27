Общество 27.05.2022 в 17:02

Общественница из Бурятии взыскала компенсацию за испорченную репутацию

Бывшая глава общины эвенков два года подвергалась уголовному преследованию
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Текст: Лариса Ситник
Общественница из Бурятии взыскала компенсацию за испорченную репутацию
В Бурятии в отношении руководителя филиала Ассоциации коренных малочисленных народов Севера в Северобайкальском районе в течение двух лет велось уголовное дело. В 2021 году его прекратили за отсутствием состава преступления.

Теперь уже бывшая председатель общины обратилась в суд с иском, в котором потребовала взыскать с МВД Бурятии компенсацию морального ущерба в сумме 500 тысяч рублей.

Женщину обвиняли по п. «б» ч. 2 ст. 175 УК РФ – «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем». В иске она указала, что процессе расследования дела ей был причинен материальный ущерб в крупном размере, а также моральный вред, который выразился в ухудшении здоровья, а также в умалении чести, достоинства и деловой репутации. Она была вынуждена написать заявление об освобождении от обязанностей руководителя филиала Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, на которую была назначена в 2010 году.

- На протяжении длительного времени она проводила большую общественную работу в данной организации, была уважаемым человеком, участвовала во всей работе ассоциации. По решению членов правления ассоциации назначалась ответственной по другим направлениям работы, и никогда не имела никаких претензий. Награждена медалями «Ветеран труда», «За верность Северу», «40 лет БАМ», неоднократно поощрялась благодарственными письмами различных ведомств и министерств. Возбуждение в отношении неё уголовного дела и его длительное расследование перечеркнуло всю трудовую деятельность, её честь и достоинство, а также деловую репутацию, что причинило и причиняет по настоящее время моральный вред, - уточняется в иске.

«В ходе расследования дела от бесчисленных допросов, очных ставок, обысков в квартире, изъятия документов, изъятия выловленной иными лицами и находившейся у нее на хранении рыбы, причинением ей крупного материального вреда был причинен и вред здоровью. Неоднократно критически повышалось кровяное давление, приходилось проходить лечение в стационаре, выезжать на обследования, что указывает на то, что возбуждение данного дела и его расследование значительно подорвало её здоровье», - заявляла истица.

Выловленную эвенками рыбу, добытую по квоте, у женщины изъяли. Омуль предназначался для отправки на завод согласно договору на сумму 1,8 млн рублей. Вся рыба, а это не много ни мало 2612 хвостов общим весом 819 кг, в итоге испортилась.

Вместе с тем, суд посчитал, что само по себе факт изъятия рыбы не является обстоятельством, подтверждающим причинение морального вреда, отмечается в решении. Прямой связи между уголовным преследованием и ухудшившимся состоянием здоровья суд тоже не увидел.

В итоге суд принял решение исковые требования удовлетворить частично.

- Взыскать с министерства финансов Российской Федерации за счет казны Российской Федерации в пользу гражданки компенсацию морального вреда в размере 80 тысяч рублей, - постановил суд.

Фото: «Номер один»
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эвенки мвд

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