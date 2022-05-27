Жители Бурятии отстаивают свои села от палов сухой травы

В Бурятии сегодня днем рядом с селом Большая Речка Кабанского района загорелась сухая трава. К ликвидации возгорания были привлечены огнеборцы второго Кабанского отряда ГПС Бурятии, администрация поселения «Большереченское» и местное население, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Несмотря на то, что село Большая Речка опахано, из-за ветреной погоды пламя распространялось быстро и угрожало населенному пункту. До прибытия основных сил пожарной охраны пять местных жителей сдерживали распространение огня и не допустили его перехода на жилые постройки. Совместными усилиями пожарных подразделений и местного населения удалось не допустить дальнейшего распространения огня.В результате пожара огнём уничтожена трава на площади 700 кв метров. По версии дознавателей МЧС предположительной причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.В селе Ошурково Иволгинского района Бурятии накануне произошло загорание сухой травы. В этот момент пожарные шестого Иволгинского отряда ГПС республики находились в районе села Сотниково, тушили возгорание сухой травы, поэтому на ликвидацию возгорания оперативно выехала администрация поселения «Сотниковское»: три человека одна единица техники. Также, к тушению были привлечены трое местных жителей.В результате оперативных действий администрации и организации возгорание было потушено на малой площади (300 кв метров), дальнейшее распространение огня не допущено. Причины пожара и виновное лицо устанавливаются.Сегодня на заседании оперативного штаба по предотвращению и тушению природных пожаров вице-премьер правительства Бурятии Петр Мордовской поблагодарил жителей села Ошурково и администрацию поселения «Сотниковское»: «Благодаря оперативному реагированию администрации «Сотниковское» и совместным усилиям местных жителей, удалось своевременно локализовать возгорание и не допустить дальнейшего распространения огня»,- сказал зампред.Фото: pixabay.com