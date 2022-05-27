Общество 27.05.2022 в 17:05

Жители Бурятии отстаивают свои села от палов сухой травы

Огонь угрожал двум населенным пунктам, но на его пути вставали добровольцы

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Жители Бурятии отстаивают свои села от палов сухой травы
В Бурятии сегодня днем рядом с селом Большая Речка Кабанского района загорелась  сухая трава. К ликвидации возгорания были привлечены огнеборцы второго Кабанского отряда ГПС Бурятии, администрация поселения  «Большереченское» и местное население, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Несмотря на то, что село Большая Речка опахано, из-за ветреной погоды пламя распространялось быстро и угрожало населенному пункту. До прибытия основных сил пожарной охраны пять местных жителей  сдерживали распространение огня и не допустили его перехода на жилые постройки. Совместными усилиями пожарных подразделений и местного населения удалось не допустить дальнейшего распространения огня.

В результате пожара огнём уничтожена трава на площади 700 кв метров. По версии дознавателей МЧС предположительной причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

В селе Ошурково Иволгинского района Бурятии накануне произошло загорание сухой травы. В этот момент пожарные шестого Иволгинского отряда ГПС республики находились в районе села Сотниково, тушили возгорание сухой травы, поэтому на ликвидацию возгорания оперативно выехала администрация поселения «Сотниковское»: три человека одна единица техники. Также, к тушению были привлечены трое местных жителей.

В результате оперативных действий администрации и организации возгорание было потушено на малой площади (300 кв метров), дальнейшее распространение огня не допущено.  Причины пожара и виновное лицо устанавливаются.

Сегодня на заседании оперативного штаба по предотвращению и тушению природных пожаров вице-премьер правительства Бурятии Петр Мордовской поблагодарил жителей села Ошурково и администрацию поселения «Сотниковское»: «Благодаря оперативному реагированию администрации «Сотниковское» и совместным усилиям местных жителей, удалось своевременно локализовать возгорание и не допустить дальнейшего распространения огня»,- сказал зампред.

Фото: pixabay.com
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