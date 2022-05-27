В Улан-Удэ разгорается новый скандал с ремонтом дорог

Городские власти были вынуждены обозначить опасные места, поставив сигнализирующие ограждения. Потом асфальт вокруг люков был срезан. Образовались большие вскрытые участки в форме прямоугольников. У водителей появилась надежда, что злополучные участки, наконец-то, приведут в достойный вид и по ним можно будет комфортно проезжать.





«На мой взгляд, ремонт проведен безобразно. Я каждый день езжу по этой улице и постоянно ощущаю качество дороги. Отремонтированные здесь недавно участки стараюсь объезжать - ухожу на другую полосу, потом возвращаюсь назад в свою. Проезжая часть неровная. И, кстати, не только там, где недавно провели ремонт у люков. Неужели нельзя сделать все ровно? Едешь и тебя качает, как на море. Если у машины небольшой дорожный просвет, то это, вообще, может быть чревато. Как у нас тратятся дорожные деньги?», - поделилась своим возмущение улан-удэнская автолюбительница Светлана, которую «Номер один» попросил оценить состояние улицы Сахьяновой после ремонта.









«Мы не видим эту дорогу в том состоянии, в каком она должна быть – комфортной, безопасной, качественной. Хотя эта дорога довольно стратегическая для Улан-Удэ – выходит на третий мост через Уду, который сейчас строится. После открытия моста нагрузка на дорогу значительно вырастет. Водители на сегодняшний день уже начинают объезжать недавно отремонтированные места возле люков. И мы понимаем, что скоро здесь мы вернемся к тем же самым проблемам», - указал Анатолий Мухамедчин.





Улан-удэнские автомобилисты крайне недовольны результатами ремонта дорожного покрытия, который завершился несколько дней назад на ул. Сахьяновой. Долгое время там существовала проблема вокруг нескольких люков, расположенных на проезжей части. В этих местах под весом проезжающего автотранспорта продавился и пришел в негодность асфальт.Надежды не оправдались. Возмущение граждан дошло до активистов бурятского отделения Общероссийского народного фронта.Сегодня на ул. Сахьяновой прошел рейд представителей ОНФ. Он подтвердил обоснованность возмущения жителей – свежеуложенные прямоугольники асфальта оставляют, мягко говоря, желать лучшего.Например, люк на отрезке улицы Сахьяновой вблизи трамвайного депо. Место сделанного ремонта уже отмечено огромной трещиной! А что будет, когда пройдут дожди, проедут тысячи машин, упадет снег, образуется лед… Что ждет трещину после циклов «замерзание-оттаивание»? Думаем, обозримое будущее трещины хорошо представляют даже ученики младших классов.И Светлана не одна, у кого такое же мнение.Между тем, на ул. Сахьяновой не так давно прошел крупный ремонт.«Работы завершились в конце 2019 года. Здесь укладывали полотно, устанавливали ливневую канализацию. Но уже в 2020 году автолюбители столкнулись с тем, что на колодцах начался провал дорожного полотна. В 2021 году ситуация усугубилась, и поэтому начались претензионные работы - «Улан-Удэстройзаказчик» выставил претензию подрядчику. Подрядчик должным образом не реагировал и на него был подан иск на сумму 321 тыс. рублей. Но мы не понимаем, как была высчитана эта небольшая сумма, ведь общая сумма по данному объекту была 104 млн. рублей. И нам неизвестно удалось ли в итоге взыскать эту сумму», - отметил в ходе рейда председатель ревизионной комиссии ОНФ Бурятии Анатолий Мухамедчин.В итоге часть ул. Сахьяновой закрыли - проезжая часть сузилась, машинам пришлось перестраиваться, объезжая опасные места.«Движение фактически стало однополосным», - сказал представитель ОНФ.Сегодня работы в районе злополучных люков завершились, но, как заявил активист, налицо опять «волны» на асфальте - начинают формироваться новые большие провалы.Для участия в рейде ОНФ были приглашены представители «Улан-Удэстройзаказчика», но от муниципальной структуры никто не пришел.Остались не проясненными актуальные вопросы – за чей счет были проведены ремонты в местах люков на ул. Сахьяновой (имеется серьезное опасение, что средства на ликвидацию провалов были выделены из бюджета Улан-Удэ), есть ли акты приемки этих ремонтов (если есть, то кто их подписал), как муниципалитет оценивает ситуацию, которая сложилась там сегодня и т. д.«Наверное, у «Улан-Удэстройзаказчика» есть объяснения, почему они не пришли, но нам хотелось бы услышать их объяснения. В чем причина происходящего?», - задаются вопросом в бурятском ОНФ.Анатолий Мухамедчин твердо заверил, что по итогам рейда по ул. Сахьяновой ОНФ направит очередное письмо в прокуратуру.Также активисты намерены добиваться, чтобы проверку недавно отремонтированного дорожного полотна у люков провела ГИБДД. Ул. Сахьяновой – не море, а машины улан-удэнцев – не лодки, чтобы их раскачивало на «волнах» дорожного полотна вверх-вниз.Ведь одно дело проверка общественности, и совсем другое дело проверка со стороны полиции. У силовиков есть необходимые приборы, полномочия составлять акты и принимать меры воздействия, если это будет необходимо.Одним словом, в Улан-Удэ разгорается новый дорожный скандал.Фото и видео: «Номер один»