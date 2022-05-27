Общество 27.05.2022 в 17:34
В Улан-Удэ разгорается новый скандал с ремонтом дорог
Горожане возмущены ремонтом на улице Сахьяновой
Текст: Петр Санжиев
Улан-удэнские автомобилисты крайне недовольны результатами ремонта дорожного покрытия, который завершился несколько дней назад на ул. Сахьяновой. Долгое время там существовала проблема вокруг нескольких люков, расположенных на проезжей части. В этих местах под весом проезжающего автотранспорта продавился и пришел в негодность асфальт.
Надежды не оправдались. Возмущение граждан дошло до активистов бурятского отделения Общероссийского народного фронта.
Сегодня на ул. Сахьяновой прошел рейд представителей ОНФ. Он подтвердил обоснованность возмущения жителей – свежеуложенные прямоугольники асфальта оставляют, мягко говоря, желать лучшего.
Например, люк на отрезке улицы Сахьяновой вблизи трамвайного депо. Место сделанного ремонта уже отмечено огромной трещиной! А что будет, когда пройдут дожди, проедут тысячи машин, упадет снег, образуется лед… Что ждет трещину после циклов «замерзание-оттаивание»? Думаем, обозримое будущее трещины хорошо представляют даже ученики младших классов.
И Светлана не одна, у кого такое же мнение.
Между тем, на ул. Сахьяновой не так давно прошел крупный ремонт.
«Работы завершились в конце 2019 года. Здесь укладывали полотно, устанавливали ливневую канализацию. Но уже в 2020 году автолюбители столкнулись с тем, что на колодцах начался провал дорожного полотна. В 2021 году ситуация усугубилась, и поэтому начались претензионные работы - «Улан-Удэстройзаказчик» выставил претензию подрядчику. Подрядчик должным образом не реагировал и на него был подан иск на сумму 321 тыс. рублей. Но мы не понимаем, как была высчитана эта небольшая сумма, ведь общая сумма по данному объекту была 104 млн. рублей. И нам неизвестно удалось ли в итоге взыскать эту сумму», - отметил в ходе рейда председатель ревизионной комиссии ОНФ Бурятии Анатолий Мухамедчин.
В итоге часть ул. Сахьяновой закрыли - проезжая часть сузилась, машинам пришлось перестраиваться, объезжая опасные места.
«Движение фактически стало однополосным», - сказал представитель ОНФ.
Сегодня работы в районе злополучных люков завершились, но, как заявил активист, налицо опять «волны» на асфальте - начинают формироваться новые большие провалы.
Для участия в рейде ОНФ были приглашены представители «Улан-Удэстройзаказчика», но от муниципальной структуры никто не пришел.
Остались не проясненными актуальные вопросы – за чей счет были проведены ремонты в местах люков на ул. Сахьяновой (имеется серьезное опасение, что средства на ликвидацию провалов были выделены из бюджета Улан-Удэ), есть ли акты приемки этих ремонтов (если есть, то кто их подписал), как муниципалитет оценивает ситуацию, которая сложилась там сегодня и т. д.
«Наверное, у «Улан-Удэстройзаказчика» есть объяснения, почему они не пришли, но нам хотелось бы услышать их объяснения. В чем причина происходящего?», - задаются вопросом в бурятском ОНФ.
Анатолий Мухамедчин твердо заверил, что по итогам рейда по ул. Сахьяновой ОНФ направит очередное письмо в прокуратуру.
Также активисты намерены добиваться, чтобы проверку недавно отремонтированного дорожного полотна у люков провела ГИБДД. Ул. Сахьяновой – не море, а машины улан-удэнцев – не лодки, чтобы их раскачивало на «волнах» дорожного полотна вверх-вниз.
Ведь одно дело проверка общественности, и совсем другое дело проверка со стороны полиции. У силовиков есть необходимые приборы, полномочия составлять акты и принимать меры воздействия, если это будет необходимо.
Одним словом, в Улан-Удэ разгорается новый дорожный скандал.
Фото и видео: «Номер один»
Городские власти были вынуждены обозначить опасные места, поставив сигнализирующие ограждения. Потом асфальт вокруг люков был срезан. Образовались большие вскрытые участки в форме прямоугольников. У водителей появилась надежда, что злополучные участки, наконец-то, приведут в достойный вид и по ним можно будет комфортно проезжать.
Надежды не оправдались. Возмущение граждан дошло до активистов бурятского отделения Общероссийского народного фронта.
Сегодня на ул. Сахьяновой прошел рейд представителей ОНФ. Он подтвердил обоснованность возмущения жителей – свежеуложенные прямоугольники асфальта оставляют, мягко говоря, желать лучшего.
Например, люк на отрезке улицы Сахьяновой вблизи трамвайного депо. Место сделанного ремонта уже отмечено огромной трещиной! А что будет, когда пройдут дожди, проедут тысячи машин, упадет снег, образуется лед… Что ждет трещину после циклов «замерзание-оттаивание»? Думаем, обозримое будущее трещины хорошо представляют даже ученики младших классов.
«На мой взгляд, ремонт проведен безобразно. Я каждый день езжу по этой улице и постоянно ощущаю качество дороги. Отремонтированные здесь недавно участки стараюсь объезжать - ухожу на другую полосу, потом возвращаюсь назад в свою. Проезжая часть неровная. И, кстати, не только там, где недавно провели ремонт у люков. Неужели нельзя сделать все ровно? Едешь и тебя качает, как на море. Если у машины небольшой дорожный просвет, то это, вообще, может быть чревато. Как у нас тратятся дорожные деньги?», - поделилась своим возмущение улан-удэнская автолюбительница Светлана, которую «Номер один» попросил оценить состояние улицы Сахьяновой после ремонта.
И Светлана не одна, у кого такое же мнение.
Между тем, на ул. Сахьяновой не так давно прошел крупный ремонт.
«Работы завершились в конце 2019 года. Здесь укладывали полотно, устанавливали ливневую канализацию. Но уже в 2020 году автолюбители столкнулись с тем, что на колодцах начался провал дорожного полотна. В 2021 году ситуация усугубилась, и поэтому начались претензионные работы - «Улан-Удэстройзаказчик» выставил претензию подрядчику. Подрядчик должным образом не реагировал и на него был подан иск на сумму 321 тыс. рублей. Но мы не понимаем, как была высчитана эта небольшая сумма, ведь общая сумма по данному объекту была 104 млн. рублей. И нам неизвестно удалось ли в итоге взыскать эту сумму», - отметил в ходе рейда председатель ревизионной комиссии ОНФ Бурятии Анатолий Мухамедчин.
В итоге часть ул. Сахьяновой закрыли - проезжая часть сузилась, машинам пришлось перестраиваться, объезжая опасные места.
«Движение фактически стало однополосным», - сказал представитель ОНФ.
Сегодня работы в районе злополучных люков завершились, но, как заявил активист, налицо опять «волны» на асфальте - начинают формироваться новые большие провалы.
«Мы не видим эту дорогу в том состоянии, в каком она должна быть – комфортной, безопасной, качественной. Хотя эта дорога довольно стратегическая для Улан-Удэ – выходит на третий мост через Уду, который сейчас строится. После открытия моста нагрузка на дорогу значительно вырастет. Водители на сегодняшний день уже начинают объезжать недавно отремонтированные места возле люков. И мы понимаем, что скоро здесь мы вернемся к тем же самым проблемам», - указал Анатолий Мухамедчин.
Для участия в рейде ОНФ были приглашены представители «Улан-Удэстройзаказчика», но от муниципальной структуры никто не пришел.
Остались не проясненными актуальные вопросы – за чей счет были проведены ремонты в местах люков на ул. Сахьяновой (имеется серьезное опасение, что средства на ликвидацию провалов были выделены из бюджета Улан-Удэ), есть ли акты приемки этих ремонтов (если есть, то кто их подписал), как муниципалитет оценивает ситуацию, которая сложилась там сегодня и т. д.
«Наверное, у «Улан-Удэстройзаказчика» есть объяснения, почему они не пришли, но нам хотелось бы услышать их объяснения. В чем причина происходящего?», - задаются вопросом в бурятском ОНФ.
Анатолий Мухамедчин твердо заверил, что по итогам рейда по ул. Сахьяновой ОНФ направит очередное письмо в прокуратуру.
Также активисты намерены добиваться, чтобы проверку недавно отремонтированного дорожного полотна у люков провела ГИБДД. Ул. Сахьяновой – не море, а машины улан-удэнцев – не лодки, чтобы их раскачивало на «волнах» дорожного полотна вверх-вниз.
Ведь одно дело проверка общественности, и совсем другое дело проверка со стороны полиции. У силовиков есть необходимые приборы, полномочия составлять акты и принимать меры воздействия, если это будет необходимо.
Одним словом, в Улан-Удэ разгорается новый дорожный скандал.
Фото и видео: «Номер один»
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