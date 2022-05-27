Житель Бурятии взыскал компенсацию за потоп в квартире в ходе капремонта



Улан-удэнец, квартиру которого затопило больше года назад из-за вскрытой крыши, смог отсудить всю сумму ущерба, нанесённого его жилью. Из-за халатности подрядной организации в квартире сломались дорогие люстры, испортился ламинат, на потолках образовались трещины и потеки.

В апреле-мае 2021 года подрядная организация ООО «Стройподряд» проводила ремонт кровли многоквартирного дома. В ночь с 1 на 2 мая 2021 года во время дождя квартиру истца затопило. 17 мая 2021 года управляющая компания составила акт обследования квартиры. Причиной затопления указано проникновение воды с чердака во время проведения капитального ремонта крыши по программе ФКР.

- В ночь с 1 на 2 мая 2021 года из-за обильных осадков подрядная организация не приняла меры по организации временного укрытия кровли. После подачи истцом претензии в адрес Фонда и ООО «Стройподряд» мужчина получил страховое возмещение в размере 37333 руб. Между тем, стоимость ремонтно-восстановительных работ и материалов, необходимых для устранения после залива квартиры согласно строительно-техническому заключению эксперта-строителя составляет 212508 руб, - сообщается в материалах дела.

На суде истец просил взыскать с ответчика сумму убытков в размере 163 071,22 руб., с учетом выплаченных истцу страховой компанией суммы – 37 333 руб. и в ходе рассмотрения дела подрядной организацией ООО «Стройподряд» – 30 000 руб.

На суде представитель ответчика - Фонда капитального ремонта выражала несогласие с результатами проведенной судебной экспертизы и выводами эксперта.

Экспертизу по ущербу проводила организация «Единый экспертно-правовой центр». Экспертиза показала, что на потолке в кухне имеются следы поступления воды, в стыках панелей ПВХ присутствуют остатки влаги серого цвета, освещение отсутствует из-за короткого замыкания электропроводки. Наблюдается разрушение клеевой основы декоративной отделки стен и потолка, ламинат на полу имеет следы воздействия влаги – стыки расходятся, края досок напитаны влагой и имеют утолщения. В комнате имеются подтеки в местах примыкания потолочного перекрытия к стенам дома, на потолке образовались множественные трещины из-за увеличенной массы утепляющего слоя (шлак) на чердаке.

- По делу достоверно установлено, что причиной затопления квартиры истца стало проникновение воды с чердака во время дождя при проведении капитального ремонта в многоквартирном доме. Данное обстоятельство стороной ответчика не оспорено, доказательств обратного суду не представлено, - подчеркивается в судебном решении.

Суд постановил исковые требования горожанина удовлетворить и взыскать с Фонда капремонта в пользу истца убытки в размере 163 071 руб.

Фото: "Номер один"