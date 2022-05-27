Общество 27.05.2022 в 20:06

В Бурятии расследуется массовое отравление детей и взрослых в сельской школе-интернате

С диагнозом «сальмонеллез» госпитализированы 16 детей, один подросток и 14 взрослых местных жителей
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Текст: Номер один
В Бурятии расследуется массовое отравление детей и взрослых в сельской школе-интернате
В Бурятии вчера и сегодня в Гусиноозерскую центральную районную больницу за медицинской помощью в связи с острой кишечной инфекцией обратились 16 детей, 1 подросток и 14 взрослых местных жителей. После осмотра госпитализированы с диагнозом «сальмонеллез».  

Симптомы заболевания стали проявляться после чаепития в школе, организованного в связи с окончанием учебного года. По этому  факту проводится доследственная проверка,  сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

По предварительным данным, 25 мая в Новоселенгинской школе-интернате среднего общего образования родителями и преподавателями для учеников 9-х и 11-х классов в связи с окончанием учебного года организовано чаепитие. Продукты, в том числе заправленные салаты и другие закуски, приобрели в продуктовых магазинах, горячие блюда – приготовили в школьной столовой. После употребления продуктов в пищу большинство детей и взрослых почувствовали недомогание и в последующие дни стали обращаться за медицинской помощью.

Остатки пищи изъяты для лабораторных исследований. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение.

Фото: buryatia.sledcom.ru
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