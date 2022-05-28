В Бурятии задержан сельчанин, напавший с ножом на сотрудника полиции

В Бурятии 27 мая медицинский работник Тункинской районной больницы вместе двумя участковыми уполномоченными полиции прибыли в село Нуган для сопровождения ранее неоднократно судимого 20-летнего местного жителя в психиатрическую больницу Улан-Удэ.Однако мужчина скрылся из дома, нанеся несколько ножевых ранений одному из полицейских. Участковый уполномоченный госпитализирован, сообщили в МВД по Бурятии.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий под личным контролем министра внутренних дел Бурятии генерал-майора полиции Олега Кудинова полицейские задержали злоумышленника на берегу реки Иркут в 1,5 километрах от села Нуган.Ведется следствие.Фото: МВД по Бурятии