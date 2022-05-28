В Улан-Удэ проходит ярмарка-раздача бездомных собак

Сегодня до 16:00 в парке им. С.Н. Орешкова проходит ярмарка-раздача бездомных собак. За два часа новых хозяев обрели четыре собаки.Всего волонтёры привезли 20 животных из приютов подрядных организаций по отлову. Все собаки привиты и стерилизованы. Желающие могут привезти для них лакомства и корм.Посетители во время выставки общаются с четвероногими, узнают о характере, привычках и особенностях и могут взять себе пушистого друга. А также питомца можно будет взять только на летний период в рамках акции «С другом на дачу».Всего в приютах содержится 1270 отловленных животных, которые ищут новых хозяев.