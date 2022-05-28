Общество 28.05.2022 в 18:56

В Бурятии создали робота-помощника

Он может принять оплату, распечатать чек и многое другое
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Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии создали робота-помощника
Главе Бурятии представили разработанного в республике робота на форуме «Россия – Монголия. Партнерство в новой реальности».

Андрей Фролов с другом с нуля сами создали проморобота Andron. Это не только инструмент для привлечения внимания, но и полноценный работник, который может принять оплату, распечатать чек, выдать карточку лояльности, считать штрих код и многое другое. 

Робот запрограммирован для общения с людьми, он распознаёт лица и речь, самостоятельно передвигается, избегая препятствия. Поэтому может быть даже гидом для музеев.


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