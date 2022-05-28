В Бурятии создали робота-помощника

Главе Бурятии представили разработанного в республике робота на форуме «Россия – Монголия. Партнерство в новой реальности».Андрей Фролов с другом с нуля сами создали проморобота Andron. Это не только инструмент для привлечения внимания, но и полноценный работник, который может принять оплату, распечатать чек, выдать карточку лояльности, считать штрих код и многое другое.Робот запрограммирован для общения с людьми, он распознаёт лица и речь, самостоятельно передвигается, избегая препятствия. Поэтому может быть даже гидом для музеев.