Общество 29.05.2022 в 12:02

В Улан-Удэ пройдет карнавальное шествие

Мероприятие состоится 1 июня в честь Международного дня защиты детей
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ пройдет карнавальное шествие
Карнавальное шествие «Парад детства» будет идти 1 июня от ТЦ «Большой» до площади Революции. В нём примут участие учреждения допобразования и близлежащие школы. Каждое учреждение представит небольшое театральное действие в карнавальных костюмах.

Главное праздничное мероприятия состоится на площади Революции, где будет проходить  городской детский праздник-фестиваль «Радуга детства». Для маленьких горожан на разных площадках проведут мастер-классы по изготовлению сувенирной продукции. Также на площадках будут проходить игровые программы с призами и весёлыми конкурсами.

На главной сцене состоится праздничный концерт творческих коллективов Городского дворца (детского) юношеского творчества. На малой сцене с концертной программой выступят дома творчества Октябрьского, Советского и Железнодорожного районов.

Праздничные мероприятия также пройдут и в городских парках. День защиты детей отметят в парке им. С.Н. Орешкова в 16:00, в парке «Юбилейный» в 18:00.

Программа мероприятий на площади Революции:

10:30 – Начало шествия «Парад детства»
11:00 – Начало фестиваля «Радуга детства»
11:30 – Праздничный концерт

Возрастное ограничение 0+


Фото: Pixabay.com

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