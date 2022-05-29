В Улан-Удэ пройдет карнавальное шествие

Карнавальное шествие «Парад детства» будет идти 1 июня от ТЦ «Большой» до площади Революции. В нём примут участие учреждения допобразования и близлежащие школы. Каждое учреждение представит небольшое театральное действие в карнавальных костюмах.Главное праздничное мероприятия состоится на площади Революции, где будет проходить городской детский праздник-фестиваль «Радуга детства». Для маленьких горожан на разных площадках проведут мастер-классы по изготовлению сувенирной продукции. Также на площадках будут проходить игровые программы с призами и весёлыми конкурсами.На главной сцене состоится праздничный концерт творческих коллективов Городского дворца (детского) юношеского творчества. На малой сцене с концертной программой выступят дома творчества Октябрьского, Советского и Железнодорожного районов.Праздничные мероприятия также пройдут и в городских парках. День защиты детей отметят в парке им. С.Н. Орешкова в 16:00, в парке «Юбилейный» в 18:00.Программа мероприятий на площади Революции:10:30 – Начало шествия «Парад детства»11:00 – Начало фестиваля «Радуга детства»11:30 – Праздничный концертВозрастное ограничение 0+Фото: Pixabay.com