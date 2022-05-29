Общество 29.05.2022 в 12:28
В Бурятии поднимут один из самых больших государственных флагов
Мероприятие пройдет 30 мая, в день рождения республики
Текст: Номер один
30 мая, в день рождения Бурятии, в Улан-Удэ поднимут один из самых больших государственных флагов республики. Мероприятие пройдёт в этнографическом музее народов Забайкалья с 10:00.
В церемонии поднятия государственного флага Бурятии примут участие юноармейцы, участники Дельфийских игр, волонтёры культуры. Акцию проведут под музыкальное сопровождение военного оркестра: прозвучит гимн республики. Флаг размером 3 метра на 1, 5 метра изготовлен специально для этнографического музея.
Целями проведения церемонии станут повышение патриотического воспитания молодёжи и формирование интереса жителей и гостей Улан-Удэ к истории Бурятии, сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.
Фото: "Номер один".
В церемонии поднятия государственного флага Бурятии примут участие юноармейцы, участники Дельфийских игр, волонтёры культуры. Акцию проведут под музыкальное сопровождение военного оркестра: прозвучит гимн республики. Флаг размером 3 метра на 1, 5 метра изготовлен специально для этнографического музея.
Целями проведения церемонии станут повышение патриотического воспитания молодёжи и формирование интереса жителей и гостей Улан-Удэ к истории Бурятии, сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.
Фото: "Номер один".
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