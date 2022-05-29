Общество 29.05.2022 в 15:00

В Бурятии начали продажу субсидированных билетов в Москву и Новосибирск

Стоимость самих недорогих билетов составляет 2500 рублей
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Текст: Номер один
В Бурятии начали продажу субсидированных билетов в Москву и Новосибирск
Директор ОАО «Аэропорт Байкал» Дмитрии Гармаев анонсировал продажу субсидированных билетов в Москву и Новосибирск. 

«Ура! Мы их так долго ждали! ВЕЧЕРНИЕ рейсы Новосибирск - Улан-Удэ - Новосибирск по вторникам , четвергам и воскресеньям. Вылет в 17:50, прилёт в Новосибирск в 19:45. В продаже есть субсидированные билеты для молодежи по 2500 рублей! Успевайте!» - написал в своих соцсетях Дмитрий Гармаев. 

Кроме того, авиaкoмпaния S7 зaпycтилa в пpoдaжy нa июль-aвгycт cyбcидиpoвaнныe билeты пo нaпpaвлeнию Mocквa- Улaн-Удэ - Mocквa. Цена полета для дaльнeвocтoчникoв cocтaвит 9 тыcяч 200 pyблeй. 

- Расстояние от Улан-Удэ до Москвы примерно 4.5 тысячи км. Это примерно 2 рубля за км. Так даже такси не возят, - прокомментировал директор аэропорта. 

Также с 31 мая возобновляется авиарейс Улан-Батор - Улан-Удэ.  

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