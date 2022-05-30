Монголия вновь запускает авиарейс Улан-Батор - Улан-Удэ

31 мая монгольская авиакомпания «Хунну Эйр» возобновит рейс Улан-Батор - Улан-Удэ. Об этом сообщил гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.«Столица Монголии для Улан-Удэ - ближайший город миллионник и крупный международный авиахаб. Безвизовый режим делает Улан-Батор и Улан-Удэ удобнейшим транспортным коридором. Рейсы монгольской авиакомпании «Хунну Эйр» будут выполняться по вторникам и субботам на комфортабельном самолёте АТР 72», - рассказал он.Однако, по словам Дмитрия Гармаева, билеты в интернете приобрести пока не получится, сейчас идет работа над открытием продаж в нескольких кассах Улан-Удэ. Прямо сейчас забронировать и приобрести билет можно по телефону +7 950-388-22-20 (в России) и +976 9918 6491 (в Монголии).Фото: «Номер один»