В Бурятии мама вдруг вспомнила о семерых детях

В Бурятии судебные приставы Прибайкальского района привлекли к уголовной ответственности женщину, позабывшую о своих семерых детях, сообщили в республиканском управлении ФССП.До применения к должнице мер уголовной ответственности судебные приставы-исполнители неоднократно выходили по месту ее жительства, в принудительном порядке доставляли к должностному лицу службы, вручали требования об оплате алиментов и о постановке на учет в центре занятости населения для поиска работы. Кроме того, неоднократно устанавливалось имущественное положение должницы, однако имущества по данным регистрирующих органов и кредитных учреждений за родительницей не значилось. В связи с этим были ограничены её личные неимущественные права, а именно – право выезда за пределы Российской Федерации.«В связи со злостным уклонением от уплаты алиментов дознавателем службы судебных приставов было возбуждено уголовное дело по статье 157 УК РФ. Суд назначил наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев, в том числе с удержанием 10 % из заработка должника в доход государства», - отмечает Саяна Будаева, начальник Прибайкальского районного отделения судебных приставов.И только после привлечения к уголовной ответственности горе-мать взялась за ум и официально трудоустроилась. В настоящий момент с её заработной платы взыскиваются алименты в размере 60 %, из которых 25 % составляют текущие алименты, 35 % - задолженность по алиментам и 10 % удерживается в доход государства. На сегодняшний день задолженность по алиментам составляет около 2 млн рублей.В службе судебных приставов отмечают, что выплаты алиментов прекращаются в случае достижения ребенком совершеннолетия, однако при наличии задолженности по алиментам исполнительные производства не прекращаются, а исполняются до полной выплаты денежных средств.Фото: pixabay.com