В Бурятии – дефицит сварщиков

Бурятия столкнулась с дефицитом сварщиков – в регионе на одну вакансию для такого специалиста приходится всего 1,5 резюме, сообщает пресс-служба HeadHunter ДФО.В республике сварщикам стали предлагать более высокую зарплату – в среднем, 109,3 тыс рублей, что на 16,9 тыс больше, чем годом ранее. По уровню предлагаемых зарплат в лидерах – Сахалинская область (137,3 тыс рублей), Магаданская область (128,1 тыс), Якутия (123,9 тыс), Ямало-Ненецкий АО (122,3 тыс) и Камчатский край (121,9 тыс).Высокий уровень предлагаемых зарплат часто объясняется вахтой – ее предполагают 48% вакансий сварщиков. И если при обычной занятости сварщикам предлагают в среднем 64,6 тыс рублей, то при работе вахтовым методом – уже 115,3 тыс.Уровень заработной платы зависит и от опыта сварщика. Так, специалисты без опыта могут рассчитывать в среднем на 84,1 тыс рублей, с опытом от года до трех – на 85,3 тыс, от трех до шести лет – на 101,2 тыс, а с опытом более шести лет – на 106,3 тыс рублей.По сравнению с прошлым годом средние зарплаты, предлагаемые в вакансиях сварщиков, выросли на 12,8 тысячи рублей и составили 99 тысяч рублей по России. Сильнее всего выросло зарплатное предложение для сварщиков в Сахалинской области (+36,8 тысячи рублей, до 137,3 тысячи рублей), Камчатском крае (+34 тысячи рублей, до 121,9 тысячи) и Магаданской области (+31,9 тысячи рублей, до 128,1 тысячи).Дефицит сварщиков наблюдается в целом по России -, на одну вакансию приходится всего 1,9 активных резюме. С начала 2022 года в России было открыто 29 тысяч вакансий сварщиков – это на 34,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Бурятии было размещено более 155 вакансий сварщиков – это 0,5% от общего по стране и 52 место среди регионов России. Спрос на сварщиков в Бурятии за год вырос на 33,6%.Больше всего вакансий сварщиков за январь-май 2022 года было открыто в Республике Башкортостан (5,3%), Москве (4,7%), Челябинской области (4,5%) и Санкт-Петербурге (4,4%). При этом наиболее яркую динамику продемонстрировали работодатели из Приморского края, там спрос на сварщиков за год вырос на 105,2%, а также из Кемеровской области (+105%), Красноярского края (+88,2%), Тюменской области (+80,2%) и Челябинской области (+79%). В некоторых регионах спрос на сварщиков снизился. Так, на 32,1% меньше таких вакансий было открыто в Костромской области, на 23,9% меньше – в Калининградской области, на 19,1% меньше – в Псковской области.На одну вакансию сварщика в среднем по стране приходится 1,9 активных резюме при норме в 5-6 резюме. Это говорит о дефиците данных специалистов, однако ситуация неравномерная и отличается в зависимости от региона. Так, в Архангельской области на одну вакансию сварщика приходится 5,7 резюме, в Калининградской и Астраханской областях – по 5,1 резюме, в Москве – 4,2, в Санкт-Петербурге – 3,8. Наиболее сложная ситуация со сварщиками зафиксирована в Курганской области (0,6), Кемеровской области (0,8) и Челябинской области (0,9).Фото: pixabay.com