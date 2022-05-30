В Бурятии выплачен почти миллиард рублей по новой путинской инициативе

Бурятия приступила к исполнению указа российского президента об усилении поддержки небогатых семей. Прием заявлений начался с 26 апреля через портал Госуслуг. С 1 мая электронные заявления граждан начали поступать в ПФР для обработки. Если заявление подается с мая по сентябрь, то выплата назначается и выплачивается с апреля. По заявлениям, поданным с 1 октября 2022 года, выплата будет устанавливаться с месяца подачи.Как отметили в бурятском отделении ПФР, выплата за апрель-май перечислена за 41 701 ребенка. Общая сумма финансирования составила 866 млн рублей. Почти все заявления за май обработаны в положенный срок - десять дней. «Во многом этому способствовало то, что жители республики подают заявления исключительно через портал Госуслуг», - отмечают в ведомстве.Всем надо учитывать, что увеличение на десять процентов с июня прожиточного минимума на душу населения откроет дорогу к получению новой соцвыплаты еще большему числу семей Бурятии.По заявлениям, поданным через Госуслуги в июне 2022 года, расчет среднедушевого дохода семьи будет проводиться исходя из прожиточного минимума на душу населения в сумме 15172 руб. Напомним, что выплату новой путинской социальной суммы государство назначает на каждого ребенка из небогатой семьи.Фото: «Номер один»