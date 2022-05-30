В Бурятии задержан водитель перевернувшегося микрогрузовика, в котором погиб пятилетний ребенок

В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя, подозреваемого в «нарушении лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее смерть человека» (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.По данным следствия, подозреваемый проживал в селе Энхэ-Тала Кяхтинского района с родителями. Один из родственников уехал на заработки и оставил на хранение во дворе их дома микрогрузовик TOYOTA TOYOACE. Подозреваемый, не имея права управления транспортными средствами, регулярно пользовался автомобилем.А 29 мая днем мужчина взял с собой малолетнего сына и трех детей младшего брата, с которыми на микрогрузовике поехал в соседнее село Тамир к знакомому. Через некоторое время он собрался ехать обратно домой. Впятером с детьми они разместились в трехместной кабине грузовика. На обратном пути на 38-м км автодороги Мурочи-Тамир-Кудара-Сомон водитель не справился с управлением, грузовик съехал с дороги и перевернулся. Один из племянников при опрокидывании машины вылетел наружу, и его придавило кабиной. Пятилетний мальчик погиб на месте происшествия. Остальные дети, находившиеся в машине, с различными травмами госпитализированы.В ходе медицинского освидетельствования установлено, что водитель в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения и избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшествия.Прокуратура Бурятии поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту этого ДТП. В ходе надзорных мероприятий будут проверены законность и объективность действий органа предварительного следствия, проведение расследования в разумные сроки, сообщили в надзорном органе.Фото: ГИБДД