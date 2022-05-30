Общество 30.05.2022 в 11:19

Повышение пенсий коснется более 209 тысяч пенсионеров Бурятии

Средний размер страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам составит 19 835 рублей
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Текст: Номер один
Повышение пенсий коснется более 209 тысяч пенсионеров Бурятии
В Бурятии с июня увеличение пенсий коснется более 209 тысяч неработающих пенсионеров республики, получателей пенсий по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца, сообщили в республиканском отделении ПФР.

Страховые и социальные пенсии неработающим пенсионерам Бурятии будут выплачиваться с учетом проведенной индексации на 10 %. Свое поручение президент РФ огласил 26 мая на заседании Президиума Госсовета.

Таким образом, правительство РФ воспользовалось правом о проведении дополнительной индексации пенсий и социальных выплат раньше срока и столько раз, сколько потребуется, если будет зафиксирована повышенная инфляция. Соответствующие изменения в федеральное законодательство внесены в марте текущего года, сообщил сегодня на правительством брифинге управляющий Отделением ПФР по Бурятии Климентий Шомоев.

Средний размер страховой пенсии неработающим пенсионерам с 1 июня 2022 года составит 18 741,80 руб, (увеличение на 1 703,61 руб); средний размер страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам, которую получают большинство пенсионеров республики, составит 19 835 руб (увеличение на 1 802,96 руб).

Что касается государственных пенсий, в том числе социальных, с июня их средний размер составит 13 191,72 руб (увеличение на 1 199,24 руб).

По словам Климентия Шомоева, работы по проведению индексации пенсий в ОПФР по Бурятии завершены до 30 мая. В увеличенном размере выплата пенсий неработающим пенсионерам будет произведена в соответствии с графиком.

С 3 по 21 июня выплата будет произведена через «Почту России» получателям пенсий на дому.

Через кредитные учреждения (банки) финансирование выплаты пенсий будет осуществлено 6, 14 и 21 июня.

В 2022 году страховые и социальные пенсии уже были проиндексированы на 8,6 %: с января увеличены страховые пенсии, с 1 апреля – социальные пенсии.


С учетом внеплановых дополнительных индексаций расходы бюджета на пенсионное и социальное обеспечение ОПФР по Республике Бурятия в 2022 году превысят 70 млрд руб.

Фото: egov-buryatia.ru
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