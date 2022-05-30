Повышение пенсий коснется более 209 тысяч пенсионеров Бурятии

В Бурятии с июня увеличение пенсий коснется более 209 тысяч неработающих пенсионеров республики, получателей пенсий по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца, сообщили в республиканском отделении ПФР.Страховые и социальные пенсии неработающим пенсионерам Бурятии будут выплачиваться с учетом проведенной индексации на 10 %. Свое поручение президент РФ огласил 26 мая на заседании Президиума Госсовета.Таким образом, правительство РФ воспользовалось правом о проведении дополнительной индексации пенсий и социальных выплат раньше срока и столько раз, сколько потребуется, если будет зафиксирована повышенная инфляция. Соответствующие изменения в федеральное законодательство внесены в марте текущего года, сообщил сегодня на правительством брифинге управляющий Отделением ПФР по Бурятии Климентий Шомоев.Средний размер страховой пенсии неработающим пенсионерам с 1 июня 2022 года составит, (увеличение на); средний размер страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам, которую получают большинство пенсионеров республики, составит(увеличение на 1 802,96 руб).Что касается государственных пенсий, в том числе социальных, с июня их средний размер составит(увеличение на).По словам Климентия Шомоева, работы по проведению индексации пенсий в ОПФР по Бурятии завершены до 30 мая. В увеличенном размере выплата пенсий неработающим пенсионерам будет произведена в соответствии с графиком.С 3 по 21 июня выплата будет произведена через «Почту России» получателям пенсий на дому.Через кредитные учреждения (банки) финансирование выплаты пенсий будет осуществлено 6, 14 и 21 июня.В 2022 году страховые и социальные пенсии уже были проиндексированы на 8,6 %: с января увеличены страховые пенсии, с 1 апреля – социальные пенсии.С учетом внеплановых дополнительных индексаций расходы бюджета на пенсионное и социальное обеспечение ОПФР по Республике Бурятия в 2022 году превысят 70 млрд руб.Фото: egov-buryatia.ru