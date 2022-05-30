Общество 30.05.2022 в 11:33
В Бурятии выявлены десятки детей-поджигателей
Ответственность за нарушение противопожарных правил резко усиливается
Текст: Константин Воронов
Поджоги сухой травы продолжают вызывать серьезные опасения. Спасателями республики зафиксировано уже более 60 фактов, когда была угроза перехода огня на населенный пункт. Так, недавно огонь прорвался в СНТ «Лето» Заиграевского района и нанес ущерб.
По республике уже выявлено 120 поджигателей сухой травы. В их числе 21 ребенок. В связи с этим спасатели призывают родителей усилить надзор за детьми и разъяснить им опасность огненной стихии. Взрослых призывают не оставлять в пределах досягаемости маленьких детей спички и другие опасные предметы, могущие стать объектом шалости и причиной возникновения возгорания.
Жителям Бурятии напоминают, что в стране идет значительное ужесточение административной ответственности за нарушение противопожарных правил - штраф для физических лиц вырастет до 20 тысяч рублей.
Внимание властей к пожарной тематике увеличивается. Так, в этом летнем сезоне впервые введены противопожарные правила в отношении детских палаточных лагерей. Ничего особенного не требуют, но эти простые правила все обязаны соблюдать - лагерь должен иметь освещение, первичные средства пожаротушения, необходимо убрать сухую растительность, в палатках не должно быть электропроводки и т. д.
В настоящее время сотрудники МЧС заканчивают проверку всех точек летнего отдыха школьников – их около пятисот. Все надеются, что не повторится прошлогодняя ситуация, когда была приостановлена работа двух учреждений.
Фото: pixabay.com
По республике уже выявлено 120 поджигателей сухой травы. В их числе 21 ребенок. В связи с этим спасатели призывают родителей усилить надзор за детьми и разъяснить им опасность огненной стихии. Взрослых призывают не оставлять в пределах досягаемости маленьких детей спички и другие опасные предметы, могущие стать объектом шалости и причиной возникновения возгорания.
Жителям Бурятии напоминают, что в стране идет значительное ужесточение административной ответственности за нарушение противопожарных правил - штраф для физических лиц вырастет до 20 тысяч рублей.
Внимание властей к пожарной тематике увеличивается. Так, в этом летнем сезоне впервые введены противопожарные правила в отношении детских палаточных лагерей. Ничего особенного не требуют, но эти простые правила все обязаны соблюдать - лагерь должен иметь освещение, первичные средства пожаротушения, необходимо убрать сухую растительность, в палатках не должно быть электропроводки и т. д.
В настоящее время сотрудники МЧС заканчивают проверку всех точек летнего отдыха школьников – их около пятисот. Все надеются, что не повторится прошлогодняя ситуация, когда была приостановлена работа двух учреждений.
Фото: pixabay.com
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