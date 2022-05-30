Жителей Улан-Удэ призывают успеть сделать выбор

«Заходите на сайт 03.gorodsreda.ru, выберите свой район и сделайте выбор», - призывают в мэрии.





Сегодня, 30 мая, последний день голосования по выбору дизайн-проектов общественных территорий, которые благоустроят в 2023 году. В мэрии города отмечают, что от горожан зависит, как будут выглядеть общественные пространства, и призывают не оставаться в стороне.Механика голосования очень проста:1. Выберите на сайте голосования 03.gorodsreda.ru вариант «Войти».2. В верхнем левом углу экрана, проверьте регион - Республика Бурятия (при необходимости - исправьте).3. Нажмите на кнопку «Голосование» (правый верхний угол экрана) и на открывшейся странице выберите муниципальное образование или район – «город Улан-Удэ».4. Выбрать дизайн-проект можно по каждой из предложенных территорий. Во вкладке «Дизайн-проекты» кликните на территории и просмотрите предложенные дизайн-проекты.5. Проголосуйте за понравившийся проект.Принять участие в голосовании могут все желающие старше 14 лет.Помощь в проведении голосования оказывают волонтеры. Они работают в МФЦ и торговых центрах. На платформе 03.gorodsreda.ru свои голоса отдали более 28 тысяч горожан.