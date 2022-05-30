В Бурятии нашли двух без вести пропавших

В Бурятии сотрудниками полиции найдена 40-летняя жительница Иволгинского района Наталья Гармажапова, которая 8 мая ушла из дома в селе Сотниково, сообщили в республиканском МВД.Женщина гостила у одноклассника в селе Гусиное Озеро. В настоящее время она вернулась домой.А без вести пропавший 20 мая 49-летний улан-удэнец Алексей Юдин 28 мая самостоятельно вернулся домой.Фото: pixabay.com