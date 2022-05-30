Общество 30.05.2022 в 12:00

В Бурятии нашли двух без вести пропавших

Выяснилось, что они никуда не пропадали – женщина месяц гостила у одноклассника
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Текст: Номер один
В Бурятии нашли двух без вести пропавших
В Бурятии сотрудниками полиции найдена 40-летняя жительница Иволгинского района Наталья Гармажапова, которая 8 мая ушла из дома в селе Сотниково, сообщили в республиканском МВД.

Женщина гостила у одноклассника в селе Гусиное Озеро. В настоящее время она вернулась домой.

А без вести пропавший 20 мая 49-летний улан-удэнец Алексей Юдин 28 мая самостоятельно вернулся домой.

Фото: pixabay.com
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