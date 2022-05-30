Хабиб запишет видеопоздравление для жителей Улан-Удэ

18 июня столица Бурятии отметит День города. Праздновать будут весь день, на самых разных площадках.Начнется празднование на площади Советов в 11 часов утра. Сначала будет официальная часть с поздравлениями мэра и других известных лиц. Здесь же пройдет церемония присвоения звания Почетный гражданин города Улан-Удэ. Многие отличившиеся горожане также получат дипломы.Затем начнется театрализованное шествие трех районов города - предприятий, соцучреждений, организаций, национально-культурных центров. Тематика колонны Советского района - будущее, Октябрьского - здоровье, Железнодорожного - спорт как норма жизни. Ожидается участие минимум десяти тысяч человек.Впервые планируется обустроить трибуны на 600 человек.Вечерняя часть, ориентировочно, начнется в 19 часов. Более точное время в муниципалитете сообщат ближе ко Дню города. Выступят творческие коллективы и исполнители. Интересным моментом станет 45-минутное выступление на площади Советов российского исполнителя Хабиба. С ним уже подписан контракт.Кстати, незадолго до празднования Хабиб намерен записать видеообращение к жителям Улан-Удэ в честь Дня города. Его будут транслировать в городском эфире перед 18 июня.В 23 часа, после концерта, на площади состоится красочный фейерверк.С 15 часов дня 18 июня в парках Улан-Удэ пройдут локальные праздничные программы. Парк «Юбилейный» порадует детским праздником, будут интересные фотозоны, проект «Ожившие картины», концерт и вечерняя дискотека. Парк в микрорайоне Стеклозавод представит спортивную программу с соревнованиями, спортивными танцами.В парке им. Орешкова размахнется «Верхнеудинская ярмарка», а в парке им. Жанаева праздник пройдет в стиле «город профессий». Везде состоятся конкурсы, викторины, победители получат призы.Среди других событий выделим книжное мероприятие на пл. Революции. Здесь будут продавать книги, придут писатели и барды. Намечена презентация новой книги об истории Улан-Удэ. Не исключено, что в День города пройдет конкурс «Мисс Улан-Удэ». Вопрос об этом обсуждается.Фото: скриншот видео