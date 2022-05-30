Тапочки из Аршана выходят на региональный уровень

На фестиваль ремёсел Прибайкалья, который пройдёт 17-18 июня в посёлке Усть-Ордынский Иркутской области, приглашены три мастерицы из посёлка Аршан Тункинского района Бурятии - Байгалма Галсанова, Жаргалма Бакшиханова и Марина Жапова. Они покажут свои навыки в технике сухого и мокрого валяния. С её помощью они изготавливают из овечьей шерсти различную обувь: тапочки, чуни, сапожки.Фестиваль ремёсел – часть большого проекта по созданию этнокультурного кластера, который, как утверждают организаторы, в скором времени объединит ремесленников Прибайкальских регионов в некое цеховое братство. 17 июня – накануне фестиваля – пройдет круглый стол, где сами мастера, деятели культуры, маркетологи, представители туристической отрасли попытаются сформировать «дорожную карту» развития кластера. На следующий день, одновременно с районным Сур-Харбаном, пройдет собственно фестиваль. В его программе – ярмарка, концерт этнической музыки и мастер-классы с участием мастеров народного творчества из Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края.Бурятию представят три мастерицы из Тунки, не так давно объединившиеся в мастерскую «Дулан Аршан» (в переводе с бурятского – Тёплый Аршан). Инициатором проекта стала Байгалма Галсанова. Она давно занимается продажей валяных изделий на знаменитом уличном рынке в Аршане, досконально знает спрос и предложение, сформировавшееся в этом секторе. В 2019 году Байгалма Галсанова прошла обучение у монгольского специалиста по изготовлению валяных изделий Долгор багшаа, которая проводила мастер-классы в Бурятии, и решила открыть собственную мастерскую. Пригласила поучаствовать двух подруг. Так родился новый бренд «Дулан Аршан».Самый известный на сегодняшний день клиент мастерской «Дулан Аршан» – это стилист и суперзвезда Сергей Зверев. Два года назад, в новогодние праздники, он посетил Аршан и прошёлся по местному рынку, где приобрёл у Байгалмы Галсановой синие шерстяные тапочки. Фотографию тапочек он выставил в свои соцсети, чем, конечно, сделал мастерицам дополнительную рекламу. Обувь настолько понравилась суперзвезде, что он попросил сделать ему еще одну пару тапочек. Только уже не синих, а бирюзовых, для мамы.Как рассказывает Галсанова, их мастерская работает как по типовым проектам, так и по индивидуальным заказам, поэтому просьбу стилиста они выполнили, бирюзовые тапочки сделали.Сейчас мастерицы готовятся к участию в фестивале ремёсел Прибайкалья. Как рассказал координатор проекта Алексей Елизарьев, в Тункинском районе, по его мнению, сформировалась особая техника народного творчества, более утилитарная, рассчитанная на потребителя, поэтому организаторы особо рассчитывали на приезд мастеров из Аршана. «Уверен, что им будет интересно на нашем фестивале, а для нас будет очень важно познакомиться с их опытом», - заключил он.Проект «Фестиваль ремёсел Прибайкалья: создание этнокультурного кластера» реализуется при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.Фото: из архива Б. Галсановой