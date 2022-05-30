Общество 30.05.2022 в 14:20

Жительница Улан-Удэ спасла раненого ворона

Птицу передали в Этнографический музей
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Текст: Константин Воронов
Жительница Улан-Удэ спасла раненого ворона
В Улан-Удэ горожанка обнаружила на Сиреневом бульваре ворона, который не мог летать. Птица могла погибнуть от собак или от проезжающих автомобилей, поэтому женщина забрала ее домой, а затем обратилась в Бурприроднадзор. Специалисты ведомства передали птицу в Этнографический музей.

«Ворон не может летать, поэтому его передали в музей, где есть условия для проживания.  Специалисты Этнографического музея будут наблюдать за птицей. Если она не сможет летать, то будет жить в вольере на постоянной основе», - рассказали в Бурприроднадзоре.

В ведомстве напомнили: прежде чем забрать птицу для кормления или лечения, необходимо обратиться к специалистам. Чаще всего, птенцам (слеткам), которые начинают изучать окружающий мир вне гнезда, помощь человека не нужна. Вмешательство человека необходимо только в случаях, если птица имеет видимые глазу травмы (ранена, сломано крыло, лапа и т.д.), или птенец еще не имеет оперения, у него нарушена координация и закрыты глаза.

Фото: Бурприроднадзор
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