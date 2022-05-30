Общество 30.05.2022 в 16:05

В Джидинском районе Бурятии потушили большой степной пожар

Сухая трава пылала на площади 24 гектара, огонь угрожал стоянкам животноводов
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Текст: Номер один
В Джидинском районе Бурятии потушили большой степной пожар
В Бурятии накануне днем поступила информация  о том, что в местности Алтын Булаг Джидинского района, горит сухая трава. На ликвидацию открытого горения оперативно выехали огнеборцы пожарной части села Петропаловка, лесная охрана, сотрудники администрации Джидинского района и добровольные пожарные: сел Нижний Ичетуй,  Верхний Ичетуй, Белоозерск,  Петропаловка.

С огнем боролись более 50 человек и шесть единиц техники, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

По имеющийся информации, очаг возгорания, находился на вершине горы расположенной в скалистой местности Алтын Булаг.  Имелась угроза перехода огня на лестной массив и животноводческие стоянки, которые находились на расстоянии от 1 до 5 километров.

Тушение осложнялось порывами ветра, который перебрасывал огонь через обработанные кромки пожара. Совместными усилиями пожар удалось ликвидировать возгорание и не допустить дальнейшего распространения огня. Общая площадь пожара составила 24 гектара. На ликвидацию открытого горения потребовалось более 10 часов.

Предварительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем, виновные устанавливаются.

Фото: ГУ МЧС по Бурятии

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