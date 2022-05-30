В Джидинском районе Бурятии потушили большой степной пожар

В Бурятии накануне днем поступила информация о том, что в местности Алтын Булаг Джидинского района, горит сухая трава. На ликвидацию открытого горения оперативно выехали огнеборцы пожарной части села Петропаловка, лесная охрана, сотрудники администрации Джидинского района и добровольные пожарные: сел Нижний Ичетуй, Верхний Ичетуй, Белоозерск, Петропаловка.С огнем боролись более 50 человек и шесть единиц техники, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По имеющийся информации, очаг возгорания, находился на вершине горы расположенной в скалистой местности Алтын Булаг. Имелась угроза перехода огня на лестной массив и животноводческие стоянки, которые находились на расстоянии от 1 до 5 километров.Тушение осложнялось порывами ветра, который перебрасывал огонь через обработанные кромки пожара. Совместными усилиями пожар удалось ликвидировать возгорание и не допустить дальнейшего распространения огня. Общая площадь пожара составила 24 гектара. На ликвидацию открытого горения потребовалось более 10 часов.Предварительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем, виновные устанавливаются.Фото: ГУ МЧС по Бурятии