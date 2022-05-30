Движение через железнодорожный переезд в Тресково будет ограничено

В Бурятии на железнодорожном переезде в поселке Тресково Кабанского района Бурятии (5563 км ВСЖД) в ночь с 31 мая на 1 июня 2022 года будут проводиться ремонтные работы.Движение автотранспортных средств через переезд будет ограничено с 23:00 до 12:00. Время указано местное, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Проезд автотранспортных средств будет осуществляться через переезд (5559 км) в поселке Селенгинск.Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.Фото: pixabay.com