Общество 30.05.2022 в 16:39

Движение через железнодорожный переезд в Тресково будет ограничено

В ночь с 31 мая на 1 июня здесь будут проводиться ремонтные работы
A- A+
Текст: Номер один
Движение через железнодорожный переезд в Тресково будет ограничено
В Бурятии на железнодорожном переезде в поселке Тресково Кабанского района Бурятии (5563 км ВСЖД) в ночь с 31 мая на 1 июня 2022 года будут проводиться ремонтные работы.

Движение автотранспортных средств через переезд будет ограничено с 23:00 до 12:00. Время указано местное, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Проезд автотранспортных средств будет осуществляться через переезд (5559 км) в поселке Селенгинск.

Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.

Фото: pixabay.com
Теги
желдороги переезд закрытие

Все новости

Движение через железнодорожный переезд в Тресково будет ограничено
30.05.2022 в 16:39
В Бурятии отметили День российского предпринимательства
30.05.2022 в 16:10
В Джидинском районе Бурятии потушили большой степной пожар
30.05.2022 в 16:05
В Улан-Удэ автомобиль сбил школьника на электросамокате
30.05.2022 в 15:06
Жительница Улан-Удэ спасла раненого ворона
30.05.2022 в 14:20
В Улан-Удэ открылась обновленная национальная библиотека Бурятии
30.05.2022 в 14:19
Тапочки из Аршана выходят на региональный уровень
30.05.2022 в 13:59
Хабиб запишет видеопоздравление для жителей Улан-Удэ
30.05.2022 в 12:40
В Бурятии из-за вспышки инфекции выпускники пропустят ЕГЭ
30.05.2022 в 12:29
Жителей Бурятии массово обманывают при аренде квартир
30.05.2022 в 12:18
ЗУРХАЙ
с 25 по 31 мая

Читайте также
В Джидинском районе Бурятии потушили большой степной пожар
Сухая трава пылала на площади 24 гектара, огонь угрожал стоянкам животноводов
30.05.2022 в 16:05
Жительница Улан-Удэ спасла раненого ворона
Птицу передали в Этнографический музей
30.05.2022 в 14:20
В Улан-Удэ открылась обновленная национальная библиотека Бурятии
Масштабная реконструкция главного книгохранилища республики обошлась в 1 млрд рублей
30.05.2022 в 14:19
Тапочки из Аршана выходят на региональный уровень
Мастерицы из Тункинского района примут участие в Фестивале ремёсел Прибайкалья
30.05.2022 в 13:59
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru