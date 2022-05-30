В Бурятии выставили на продажу могильные плиты

«Объем этого лота, выставленного на продажу большой, очень много позиций. Что касается плит, то на них нет имен людей. Это заготовки, но плиты большие», - отметил в разговоре с «Номер один» Евгений Кислов, который выступал экспертом в отношении данной партии природных камней.





Федеральные чиновники, представляющие интересы РФ в Бурятии, выставили на продажу пять ритуальных предметов. Среди них четыре надгробные плиты, а также основание стелы.Все это изготовлено из натурального природного камня - черного диорита. Плиты с одной стороны полированные, остальные стороны – шлифованные. Траурно-похоронные атрибуты являются неожиданной составной частью большой партии камней, выставленных на продажу. Основу партии составляет нефрит, но также есть другое.Его тоже несколько удивило, что на экспертизу наряду с минеральным сырьем были представлены изделия. В целом, среди 51 позиции помимо обилия нефрита есть агат, янтарь, дымчатый кварц, альмандин, флюорит, жадеит.По нефриту-сырцу наибольший интерес представляют 12 кусков весом 24 кг. «Предположительное происхождение: из месторождений и проявлений Муйского или Баунтовского эвенкийского районов», - дал оценку Евгений Кислов.Товар, выставляемый Управлением Росимущества по Забкраю и Республике Бурятия, в свое время был обращен в собственность РФ. Судя по всему, все это было изъято из незаконного оборота.Начальная цена партии каменного товара 110 345 рублей. Идет прием заявок от желающих купить могильные плиты и все другое. Купить только нефрит не получится. Надо купить весь лот из 51 позиции.Фото: скриншоты документа