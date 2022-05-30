Общество 30.05.2022 в 17:55

В Бурятии выставили на продажу могильные плиты

Их решили продать вместе с изъятым нефритом
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Текст: Петр Санжиев
В Бурятии выставили на продажу могильные плиты
Федеральные чиновники, представляющие интересы РФ в Бурятии, выставили на продажу пять ритуальных предметов. Среди них четыре надгробные плиты, а также основание стелы.

Все это изготовлено из натурального природного камня - черного диорита. Плиты с одной стороны полированные, остальные стороны – шлифованные. Траурно-похоронные атрибуты являются неожиданной составной частью большой партии камней, выставленных на продажу. Основу партии составляет нефрит, но также есть другое.

«Объем этого лота, выставленного на продажу большой, очень много позиций. Что касается плит, то на них нет имен людей. Это заготовки, но плиты большие», - отметил в разговоре с «Номер один» Евгений Кислов, который выступал экспертом в отношении данной партии природных камней.


Его тоже несколько удивило, что на экспертизу наряду с минеральным сырьем были представлены изделия. В целом, среди 51 позиции помимо обилия нефрита есть агат, янтарь, дымчатый кварц, альмандин, флюорит, жадеит.

По нефриту-сырцу наибольший интерес представляют 12 кусков весом 24 кг. «Предположительное происхождение: из месторождений и проявлений Муйского или Баунтовского эвенкийского районов», - дал оценку Евгений Кислов.

Товар, выставляемый Управлением Росимущества по Забкраю и Республике Бурятия, в свое время был обращен в собственность РФ. Судя по всему, все это было изъято из незаконного оборота.

Начальная цена партии каменного товара 110 345 рублей. Идет прием заявок от желающих купить могильные плиты и все другое. Купить только нефрит не получится. Надо купить весь лот из 51 позиции.

Фото: скриншоты документа

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