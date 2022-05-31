В Бурятии погиб 35-летний автомобилист

В Тарбагатайском районе Бурятии 35-летний водитель автомобиля «Тойота Корона» ночью, следуя со стороны Улан-Удэ в направлении села Тарбагатай, в 3 км от села Солонцы не справился с управлением и съехал с дороги. Машина опрокинулась.В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия, сообщили в республиканской ГИБДД.Всего за прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано 14 аварий с механическими повреждениями транспортных средств. Вчера на дорогах республики инспекторами ДПС выявлено 404 нарушения ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 20 водителей с признаками опьянения.Фото: ГИБДД