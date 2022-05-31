Общество 31.05.2022 в 09:35

В Бурятии погиб 35-летний автомобилист

Его «Тойота Корона» опрокинулась в 3 км от села Солонцы

A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии погиб 35-летний автомобилист
В Тарбагатайском районе Бурятии 35-летний водитель автомобиля «Тойота Корона» ночью, следуя со стороны Улан-Удэ в направлении села Тарбагатай, в 3 км от села Солонцы не справился с управлением и съехал с дороги. Машина опрокинулась.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия, сообщили в республиканской ГИБДД.

Всего за прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано 14 аварий с  механическими повреждениями транспортных средств. Вчера на дорогах республики инспекторами ДПС выявлено 404 нарушения ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 20 водителей с признаками опьянения.

Фото: ГИБДД
Теги
ДТП опрокидывание жертва

Все новости

Минобороны рассказало о подвиге сержанта из Бурятии
31.05.2022 в 10:22
В Улан-Удэ собаки продолжают терроризировать горожан
31.05.2022 в 10:07
В Бурятии злостную алиментщицу отправили за решетку
31.05.2022 в 09:58
В столице Бурятии с размахом отметили 99-летие республики
31.05.2022 в 09:48
В Бурятии стали меньше рожать детей
31.05.2022 в 09:40
В Бурятии погиб 35-летний автомобилист
31.05.2022 в 09:35
Жители Бурятии украли ограду памятника
31.05.2022 в 09:26
Житель Бурятии спалил баню ненавистной родственницы
31.05.2022 в 08:24
Владимир Павлов: Главное богатство - это наш многонациональный народ
31.05.2022 в 07:44
В Бурятии выставили на продажу могильные плиты
30.05.2022 в 17:55
ЗУРХАЙ
с 25 по 31 мая

Читайте также
Минобороны рассказало о подвиге сержанта из Бурятии
Балта Цыренжапов уничтожил 30 украинских солдат
31.05.2022 в 10:22
В столице Бурятии с размахом отметили 99-летие республики
На площади Советов выступили коллективы со всего региона
31.05.2022 в 09:48
В Бурятии стали меньше рожать детей
При этом рожать двойняшек и тройняшек стали чаще
31.05.2022 в 09:40
В Бурятии выставили на продажу могильные плиты
Их решили продать вместе с изъятым нефритом
30.05.2022 в 17:55
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru