В Бурятии стали меньше рожать детей

К Международному дню защиты детей Бурятстат опубликовал статистику о детском населении республики. Согласно обнародованным данным, в Бурятии количество несовершеннолетних составляет 265,1 тысяч человек или 27% от общей численности населения. Большинство детей проживает в городской местности – 55,8%.При этом в 2021 году в республике родилось 11999 детей, что на 683 ребенка или на 5,4% меньше, чем в предыдущем году. По статистике мальчиков рождается больше, чем девочек. Не стал исключением и 2021 год: из общего числа родившихся 6174 – мальчики (51,5%) и 5825 – девочки (48,5%).В последние годы более частыми стали рождения двойняшек и тройняшек: двойни в минувшем году родились у 137 мам, тройни – у четырех. Большая часть новорожденных 72,7% – это вторые, третьи и последующие дети в семье.Большинство рождений зарегистрировано у пар, находящихся в браке – 8087 (67,4% от общего числа родившихся), одна треть – 3912 (32,6%) – у женщин, не состоявших в зарегистрированном браке, при этом половина из них – 1955 детей (16,3% к общему числу родившихся) добровольно были признаны отцами.«В настоящее время острым вопросом в семейной сфере является устойчивость браков и, как следствие, проживание несовершеннолетних детей в неполных семьях. В 2021 году в республике на 5272 брака приходилось 4547 разводов, в которых было 3895 детей», - отмечают в Бурятстате.Примечательно, что на конец 2021 года получателями ежемесячных детских пособий были почти 81 тысяча детей малообеспеченных семей, из них 19,4 % – одинокие матери.Фото: «Номер один»