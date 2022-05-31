Общество 31.05.2022 в 09:40

В Бурятии стали меньше рожать детей

При этом рожать двойняшек и тройняшек стали чаще
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии стали меньше рожать детей
К Международному дню защиты детей Бурятстат опубликовал статистику о детском населении республики. Согласно обнародованным данным, в Бурятии количество несовершеннолетних составляет 265,1 тысяч человек или 27% от общей численности населения. Большинство детей проживает в городской местности – 55,8%.

При этом в 2021 году в республике родилось 11999 детей, что на 683 ребенка или на 5,4% меньше, чем в предыдущем году. По статистике мальчиков рождается больше, чем девочек. Не стал исключением и 2021 год: из общего числа родившихся 6174 – мальчики (51,5%) и 5825 – девочки (48,5%).

В последние годы более частыми стали рождения двойняшек и тройняшек: двойни в минувшем году родились у 137 мам, тройни – у четырех. Большая часть новорожденных 72,7% – это вторые, третьи и последующие дети в семье.

Большинство рождений зарегистрировано у пар, находящихся в браке – 8087 (67,4% от общего числа родившихся), одна треть – 3912 (32,6%) – у женщин, не состоявших в зарегистрированном браке, при этом половина из них – 1955 детей (16,3% к общему числу родившихся) добровольно были признаны отцами.

«В настоящее время острым вопросом в семейной сфере является устойчивость браков и, как следствие, проживание несовершеннолетних детей в неполных семьях. В 2021 году в республике на 5272 брака приходилось 4547 разводов, в которых было 3895 детей», - отмечают в Бурятстате.

Примечательно, что на конец 2021 года получателями ежемесячных детских пособий были почти 81 тысяча детей малообеспеченных семей, из них 19,4 % – одинокие матери.

Фото: «Номер один»

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