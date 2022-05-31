В столице Бурятии с размахом отметили 99-летие республики

30 мая 2022 года Бурятии исполнилось 99 лет со дня создания. На площади Советов прошел грандиозный концерт, участие в котором приняли творческие коллективы со всей республики. Как это было - в фоторепортаже "Номер один".Сотни жителей республики собрались на площади в этот день.Музыкальное действо было разделено на две части.В первой части концерта зрители увидели творчество всех народов, субкультурных групп Бурятии - казаков, староверов, бурят, эвенков и представителей других народов Бурятии.Во второй части выступили более тридцати исполнителей и коллективов.Завершилось празднование массовым исполнением гимна Бурятии.Фото: "Номер один"