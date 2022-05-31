Общество 31.05.2022 в 09:48
В столице Бурятии с размахом отметили 99-летие республики
На площади Советов выступили коллективы со всего региона
Текст: Петр Санжиев
30 мая 2022 года Бурятии исполнилось 99 лет со дня создания. На площади Советов прошел грандиозный концерт, участие в котором приняли творческие коллективы со всей республики. Как это было - в фоторепортаже "Номер один".
Сотни жителей республики собрались на площади в этот день.
Музыкальное действо было разделено на две части.
В первой части концерта зрители увидели творчество всех народов, субкультурных групп Бурятии - казаков, староверов, бурят, эвенков и представителей других народов Бурятии.
Во второй части выступили более тридцати исполнителей и коллективов.
Завершилось празднование массовым исполнением гимна Бурятии.
Фото: "Номер один"
Сотни жителей республики собрались на площади в этот день.
Музыкальное действо было разделено на две части.
В первой части концерта зрители увидели творчество всех народов, субкультурных групп Бурятии - казаков, староверов, бурят, эвенков и представителей других народов Бурятии.
Во второй части выступили более тридцати исполнителей и коллективов.
Завершилось празднование массовым исполнением гимна Бурятии.
Фото: "Номер один"
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