Общество 31.05.2022 в 09:48

В столице Бурятии с размахом отметили 99-летие республики

На площади Советов выступили коллективы со всего региона
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Текст: Петр Санжиев
В столице Бурятии с размахом отметили 99-летие республики
30 мая 2022 года Бурятии исполнилось 99 лет со дня создания. На площади Советов прошел грандиозный концерт, участие в котором приняли творческие коллективы со всей республики. Как это было - в фоторепортаже "Номер один".

Сотни жителей республики собрались на площади в этот день.



Музыкальное действо было разделено на две части.



В первой части концерта зрители увидели творчество всех народов, субкультурных групп Бурятии - казаков, староверов, бурят, эвенков и представителей других народов Бурятии.









Во второй части выступили более тридцати исполнителей и коллективов. 











Завершилось празднование массовым исполнением гимна Бурятии.

Фото: "Номер один"
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