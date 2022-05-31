Общество 31.05.2022 в 10:22

Минобороны рассказало о подвиге сержанта из Бурятии

Балта Цыренжапов уничтожил 30 украинских солдат
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Текст: Константин Воронов
Минобороны рассказало о подвиге сержанта из Бурятии
Минобороны РФ сообщило о новых подвигах российских военных во время объявленной на Украине спецоперации по защите Донбасса. Один из них – сержант Балта Цыренжапов из Бурятии.

«Сержант Балт Цыренжапов руководил группой российских военнослужащих, которые на БМП-2 участвовали в атаке огневых позиций артиллерийских подразделений боевиков возле одного из населённых пунктов. При подходе к населённому пункту Цыренжапов обнаружил группу украинских националистов, готовивших засаду. Оценив ситуацию, сержант Цыренжапов принял решение дать бой, несмотря на значительно превосходящие силы противника. Сержанту Цыренжапову, использовав фактор внезапности и благодаря мужеству и решительности, а также благодаря смелым и профессиональным действиям его группы, удалось в ходе боестолкновения уничтожить до 30 человек живой силы противника и три грузовых автомобиля. Ликвидация готовящейся засады боевиков позволила наступающим подразделениям оперативно продвинуться к населенному пункту и в ходе атаки взять его под свой контроль», – рассказали в Министерстве обороны.

Фото: Минобороны РФ
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