Минобороны рассказало о подвиге сержанта из Бурятии

Минобороны РФ сообщило о новых подвигах российских военных во время объявленной на Украине спецоперации по защите Донбасса. Один из них – сержант Балта Цыренжапов из Бурятии.«Сержант Балт Цыренжапов руководил группой российских военнослужащих, которые на БМП-2 участвовали в атаке огневых позиций артиллерийских подразделений боевиков возле одного из населённых пунктов. При подходе к населённому пункту Цыренжапов обнаружил группу украинских националистов, готовивших засаду. Оценив ситуацию, сержант Цыренжапов принял решение дать бой, несмотря на значительно превосходящие силы противника. Сержанту Цыренжапову, использовав фактор внезапности и благодаря мужеству и решительности, а также благодаря смелым и профессиональным действиям его группы, удалось в ходе боестолкновения уничтожить до 30 человек живой силы противника и три грузовых автомобиля. Ликвидация готовящейся засады боевиков позволила наступающим подразделениям оперативно продвинуться к населенному пункту и в ходе атаки взять его под свой контроль», – рассказали в Министерстве обороны.Фото: Минобороны РФ