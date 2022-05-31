Общество 31.05.2022 в 11:20

Бурятия в пятый раз получила понтонный мост через Джиду от военных

Специалисты инженерных войск ВВО завершили установку понтонной переправы в Джидинском районе республики
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Бурятия в пятый раз получила понтонный мост через Джиду от военных
Военнослужащие инженерного подразделения мотострелкового соединения общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Бурятии, завершили наведение понтонно-мостовой переправы через реку Джида в районе населенных пунктов Дырестуй и Зарубино. Работы были проведены по решению командования Восточного военного округа (ВВО) после обращения главы региона, сообщили в пресс-службе ВВО.

Уже пятый год подряд военные инженеры приходят на помощь местным жителям, организовывая понтонную переправу, которая является единственной в округе. Для выполнения задачи военнослужащие на тяжелой военной технике совершили комбинированный марш на расстояние около 200 километров из пункта постоянной дислокации в городе Кяхта до Джидинского района Бурятии. По прибытии специалисты инженерных войск выполнили нормативы по сбросу понтонных звеньев и их монтажу. Установка конструкции была произведена с помощью гусеничного плавающего транспортера – ПТС-2.

Длина понтонной переправы составила более 100 метров, для ее наращивания в случае подъема уровня воды создан запас понтонных звеньев. Также были проведены работы по организации подъездных путей, как для пешеходов, так и для автомобильной техники.

Кроме того, военнослужащими на месте организована комендантская служба с целью обеспечения регулировки движения автомобильного транспорта и ежедневного контроля состояния наведенной переправы.

По завершении работ с участием военнослужащих и представителей местной администрации состоялась церемония открытия временного моста.
Сезонная установка понтонной переправы значительно облегчает жизнь местного населения. Жители села Зарубино могут посещать районный центр, медицинские учреждения, беспрепятственно доставлять продукты питания, ГСМ, своевременно получать почту и, в случае необходимости, вызывать экстренные службы.

Мост будет работать до поздней осени текущего года.
Фото: function.mil.ru
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