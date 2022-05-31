Общество 31.05.2022 в 11:38

В Улан-Удэ готовятся к возможному паводку

Берега наиболее опасных участков укрепляют защитными насыпями
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ готовятся к возможному паводку
Власти Улан-Удэ продолжают подготовку к возможному подтоплению города. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на сегодня проведена ревизия всего электросетевого хозяйства в зонах затопления, отработаны вопросы по организации эвакуации жителей, устройству пунктов временного размещения. Весь жилмассив Советского района распределен на сектора, за которыми закреплены структурные подразделения, которые будут осуществлять обход и информирование населения.

– Подготовительная работа идет с ранней весны. В апреле завершено строительство защитной насыпи в СНТ «Черемушки» протяженностью 200 метров. Также десятки домов СНТ «Весна» поможет защитить от паводка новая защитная насыпь протяжённостью 315 метров. Здесь вода размывала берег, примыкающий прямо к жилым домам, поэтому в марте там был введен режим повышенной готовности, – сообщил заместитель начальника Управления по ЧС Дмитрий Федоров.

Специалисты Комбината по благоустройству восстановили берег практически с нуля. Сначала убрали верхний грунт, который не подходит для укрепления, затем завезли крупные бутовые камни, грунт и снова укрепили бутовым камнем.

Первый заместитель мэра Улан-Удэ Олег Екимовский поручил руководителям структурных подразделений и районных администраций детально проработать все вопросы. Это и отсыпка участков дорог в зоне возможного подтопления, страхование имущества, подготовка гидротехнических сооружений и т.д.

Мониторинг паводковой обстановки находится под постоянным контролем специалистов Управления по ЧС, заверили в мэрии.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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