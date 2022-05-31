Общество 31.05.2022 в 11:45
В Бурятии пройдет «Baikal Travel Mart 2022»
Мероприятие обещает стать одним из самых ярких в сфере туризма
Текст: Константин Воронов
Со 2 по 4 июня в Улан-Удэ пройдет одно из ярких и масштабных событий туриндустрии Бурятии этого лета - 17 межрегиональная туристская выставка «Baikal Travel Mart 2022».
«Baikal Travel Mart 2022» - это:
- продвижение туристических услуг в реальном времени;
- деловая площадка для встреч, переговоров, обмена мнениями и предложениями;
- возможность получить полную информацию о предложениях туристического рынка Байкальского региона,
- установление долгосрочных партнерских взаимоотношений с местными туроператорами и турагентствами;
- презентации и мастер классы ведущих туристских компаний региона.
«Ежегодно участниками выставки становятся туристские организации, санатории и отели, администрации муниципальных образований, рестораны, музеи, детские лагеря и производители товаров и сувенирной продукции. Гостей выставки ждет веселая ярмарка, розыгрыши, дегустация блюд, знакомство с лучшими туроператорами России и Монголии, мастер-классы и презентации от районов Бурятии», - сообщили в пресс-службе правительства республики.
Также в рамках выставки пройдет фестиваль экскурсий «Хото» от лучших гидов России. А Бурятский государственный университет проведет бесплатное обучение по программе повышения квалификации для работников индустрии туризма «Проектирование и документационное сопровождение туристского маршрута».
Организаторы: Министерство туризма РБ, Туристский информационный центр «Байкал».
Возрастное ограничение: 0+
Программа выставки на сайте: https://btm.baikaltravel.ru/
«Baikal Travel Mart 2022» - это:
- продвижение туристических услуг в реальном времени;
- деловая площадка для встреч, переговоров, обмена мнениями и предложениями;
- возможность получить полную информацию о предложениях туристического рынка Байкальского региона,
- установление долгосрочных партнерских взаимоотношений с местными туроператорами и турагентствами;
- презентации и мастер классы ведущих туристских компаний региона.
«Ежегодно участниками выставки становятся туристские организации, санатории и отели, администрации муниципальных образований, рестораны, музеи, детские лагеря и производители товаров и сувенирной продукции. Гостей выставки ждет веселая ярмарка, розыгрыши, дегустация блюд, знакомство с лучшими туроператорами России и Монголии, мастер-классы и презентации от районов Бурятии», - сообщили в пресс-службе правительства республики.
Также в рамках выставки пройдет фестиваль экскурсий «Хото» от лучших гидов России. А Бурятский государственный университет проведет бесплатное обучение по программе повышения квалификации для работников индустрии туризма «Проектирование и документационное сопровождение туристского маршрута».
Организаторы: Министерство туризма РБ, Туристский информационный центр «Байкал».
Возрастное ограничение: 0+
Программа выставки на сайте: https://btm.baikaltravel.ru/
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