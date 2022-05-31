Два города Бурятии получили шанс стать красивее

Как сообщили в Минстрое Бурятии, победители всероссийского конкурса станут известны в начале сентября. Лучшие проекты получат на благоустройство от 50 до 70 миллионов рублей из федерального бюджета. Территории для благоустройства в рамках конкурса предлагали сами жители. В городе Закаменск это пешеходная зона между улицами Ленина и Крупской. А в Гусиноозерске свои силы решили сосредоточить на преображении центрального парка.





В Закаменске проектом предусмотрено обновление культурно-делового центра города, в котором находятся МФЦ, дом культуры, библиотека и городская администрация. Закаменск расположен в горной долине, поэтому тематика проекта напрямую связана с горами. В дизайне использованы геометрические формы и цветовые решения, ассоциирующиеся с кристаллами и породами руд.











Общественная территория будет разделена на четыре зоны: вольфрамовая, золотая, мраморная и нефритовая. В городе планируется целый ряд мероприятий по благоустройству: от установки амфитеатра для проведения концертов до создания многофункционального игрового пространства.





Гусиноозерск разработал дизайн-проект центрального парка под названием «Пространство 5 стихий». Это будет абсолютно новый объект с детской площадкой, инфоскамейками, кафе со смотровой площадкой, дорожками для скандинавской ходьбы и площадкой для тренировок собак.





Межведомственная комиссия Бурятии одобрила проекты благоустройства городов Гусиноозерск и Закаменск для участия во всероссийском конкурсе. Следующий этап – рассмотрение заявок на федеральном уровне.«Благодаря активной жизненной позиции жителей эти города уже принимали участие во всероссийском конкурсе и успешно реализовали свои проекты. На выделенные средства в Закеменске преобразили улицу Титова, а в Гусиноозерске - сквер «Юность». Реализация таких проектов является большим плюсом для имиджа республики, так как они становятся визитной карточкой Бурятии», - отметил министр строительства и модернизации ЖКК РБ Николай Рузавин.