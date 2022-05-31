Общество 31.05.2022 в 12:07
Народный Хурал Бурятии назначит дату выборов главы республики
Согласно федеральному законодательству, выборы главы Бурятии должны быть назначены на 11 сентября 2022 года
Текст: Номер один
Внеочередная сессия Народного Хурала Бурятии рассмотрит вопрос о назначении очередных выборов главы республики. Предложение о созыве внеочередной сессии принято на заседании Совета Народного Хурала, сообщили в его пресс-службе.
По словам докладчика - заместителя председателя Народного Хурала Татьяны Мантатовой, согласно части 1 статьи 5 «О выборах Главы Республики Бурятия» проведение выборов в сроки, установленные федеральными законами, Конституцией Бурятии и законом о выборах главы региона, является обязательным.
«В соответствии с требованиями федерального закона днем голосования на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий указанных органов. Соответственно, выборы главы Бурятии в 2022 году должны быть назначены на 11 сентября 2022 года», - пояснила парламентарий.
Также докладчик напомнила, что статьей 10 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» установлено, что решение о назначении выборов в орган государственной власти субъекта Российской Федерации должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Это требование попадает в период со 2 по 12 июня 2022 года.
« В связи с этим предлагается провести внеочередное заседание сессии Народного Хурала в 10.00 часов 9 июня 2022 года», - предложила вице-спикер.
Совет Народного Хурала единогласно проголосовал за это, а председатель Народного Хурала Бурятии Владимир Павлов подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии республиканского парламента 9 июня.
Как сообщал «Номер один», Алексей Цыденов в интервью РИА Новости еще в конце апреля рассказал о том, что выступает за прямые выборы главы республики. Он отметил, что сообщения об их возможной отмене в этом году официально не подтверждались.
В дни проведения в Улан-Удэ очной сессии «Медиашколы: Дальневосточный репортер» глава Бурятии дал интервью руководителю региональной редакции РИА Новости Юлии Оглоблиной. Он выразил свое отношение к обсуждаемой в социальных сетях теме по отмене прямых выборов губернаторов регионов.
«Я сам - за выборы, потому что, когда тебя выбирают, это уже оценка твоей деятельности. Если тебя выбрали, тебе доверяют, нельзя подводить. Это первое. Второе, безусловно, это наивысшая легитимность власти, это когда люди тебя выбрали. Я ни от каких официальных лиц таких предложений не слышал (прим. об отмене прямых выборов в регионах). Только читал разные предположения в разных новостных пабликах, от разных людей, каких-то экспертов. Но ни от кого-то из официальных лиц я не слышал каких-либо вариантов изменений подхода к выборам», - отметил глава Бурятии.
Правота его слов, как видим, подтвердилась.
Фото: ulan-ude-info.ru
По словам докладчика - заместителя председателя Народного Хурала Татьяны Мантатовой, согласно части 1 статьи 5 «О выборах Главы Республики Бурятия» проведение выборов в сроки, установленные федеральными законами, Конституцией Бурятии и законом о выборах главы региона, является обязательным.
«В соответствии с требованиями федерального закона днем голосования на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий указанных органов. Соответственно, выборы главы Бурятии в 2022 году должны быть назначены на 11 сентября 2022 года», - пояснила парламентарий.
Также докладчик напомнила, что статьей 10 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» установлено, что решение о назначении выборов в орган государственной власти субъекта Российской Федерации должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Это требование попадает в период со 2 по 12 июня 2022 года.
« В связи с этим предлагается провести внеочередное заседание сессии Народного Хурала в 10.00 часов 9 июня 2022 года», - предложила вице-спикер.
Совет Народного Хурала единогласно проголосовал за это, а председатель Народного Хурала Бурятии Владимир Павлов подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии республиканского парламента 9 июня.
Как сообщал «Номер один», Алексей Цыденов в интервью РИА Новости еще в конце апреля рассказал о том, что выступает за прямые выборы главы республики. Он отметил, что сообщения об их возможной отмене в этом году официально не подтверждались.
В дни проведения в Улан-Удэ очной сессии «Медиашколы: Дальневосточный репортер» глава Бурятии дал интервью руководителю региональной редакции РИА Новости Юлии Оглоблиной. Он выразил свое отношение к обсуждаемой в социальных сетях теме по отмене прямых выборов губернаторов регионов.
«Я сам - за выборы, потому что, когда тебя выбирают, это уже оценка твоей деятельности. Если тебя выбрали, тебе доверяют, нельзя подводить. Это первое. Второе, безусловно, это наивысшая легитимность власти, это когда люди тебя выбрали. Я ни от каких официальных лиц таких предложений не слышал (прим. об отмене прямых выборов в регионах). Только читал разные предположения в разных новостных пабликах, от разных людей, каких-то экспертов. Но ни от кого-то из официальных лиц я не слышал каких-либо вариантов изменений подхода к выборам», - отметил глава Бурятии.
Правота его слов, как видим, подтвердилась.
Фото: ulan-ude-info.ru