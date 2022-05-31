Общество 31.05.2022 в 12:14
Перекрытие улицы Терешковой в Улан-Удэ отложили на день
Дорогу закроют ориентировочно с 10 утра 1 июня
Текст: Константин Воронов
Участок улицы Терешковой от ул. Сахьяновой до бульвара Карла Маркса закроют с завтрашнего дня после утреннего часа пик, ориентировочно с 10:00, сообщили в мэрии Улан-Удэ. Сегодня ночью подрядчик установит информационные щиты со схемами объезда.
Напомним, улицу Терешковой для ремонта должны были перекрыть сегодня, о причинах сдвига начала работ на один день в мэрии не сообщили.
Фото: «Номер один»
Напомним, улицу Терешковой для ремонта должны были перекрыть сегодня, о причинах сдвига начала работ на один день в мэрии не сообщили.
Как уже сообщалось, чтобы не перекрывать дорогу полностью, власти города приняли решение разбить ремонт ул. Терешковой на этапы. Это даст возможность организовать более удобные схемы объезда.
Фото: «Номер один»
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