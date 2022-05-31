Общество 31.05.2022 в 15:24

В Бурятии двое сельчан съездили в город на такси для убийства

Они обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью горожанина, умершего после избиения
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Текст: Номер один
В Бурятии двое сельчан съездили в город на такси для убийства
В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин, 41 и 35 лет, обвиняемых в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем смерть потерпевшего», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

По данным следствия, 18 мая 2021 года в течение дня обвиняемые распивали алкоголь в пригородном с Улан-Удэ селе Поселье. Один из них позвонил знакомому, который также находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время телефонного разговора по поводу давнего долга оппонент по громкой связи стал оскорблять звонившего и его приятеля, высказываясь в их адрес нецензурной бранью, чем вызвал гнев мужчин.

Спустя некоторое время они приехали на такси в Улан-Удэ - в микрорайон Шишковка к дому, где находился оскорбивший их человек, напали на него и принялись с силой наносить удары руками и ногами по голове и другим частям тела. Затем обвиняемые вывели свою жертву на улицу, где продолжили избивать. Чуть позже один из них завел потерпевшего во двор к соседям и там оставил. Хозяин дома обнаружил избитого мужчину и вызвал скорую медицинскую помощь. Потерпевшего госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, вскоре от полученных повреждений головы он скончался.

На начальном этапе расследования обвиняемые не признавали вину, давали противоречивые показания, что потребовало проведения значительного числа очных ставок между ними и свидетелями преступления, а также выполнения других затратных по времени следственных действий и процессуальных мероприятий. Кроме этого по делу проводились комиссионные судебно-медицинские экспертизы, призванные разграничить повреждения, которые потерпевший получил при падениях и в результате действий злоумышленников.

В итоге, в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, и в настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: pixabay.com
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преступность убийство суд

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