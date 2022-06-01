«Золотая маска»

Бросайте это дело! Ответ на ваши вопросы уже найден: достаточно отучиться на сварщика, и здравствуй, достаток.

Только за последний год средняя зарплата сварщиков в Бурятии выросла почти на 17 тыс. рублей и составила около 110 тыс. рублей. Поспособствовал этому дефицит специалистов, который переживают различные отрасли, где требуется умение «сшивать» между собой металлические конструкции.При этом если сварщик без опыта, то он может рассчитывать на зарплату в 84 тыс. рублей (это в среднем), с опытом от года до трех лет – более 85 тысяч, до шести лет – 101 тысяча, более шести лет – 106,3 тыс. рублей. Но это по стране в целом. В Бурятии, как мы уже выяснили, эти цифры больше.Поэтому долой менеджмент, юриспруденцию и экономику! Поступайте на сварщиков и готовьтесь грести деньги лопатой.Конечно, до уровня зарплат министров в Бурятии сварщики пока еще не добрались. Но не удивимся, если в ближайшее время какой-нибудь замминистра решит сменить работу и отправиться варить мостовые конструкции.