В Бурятии ПФР и детский омбудсмен будут вместе защищать права детей

Бурятское республиканское отделением ПФР и уполномоченный по правам ребенка в Бурятии подписали сегодня соглашение о взаимодействии. Документ предусматривает совместное рассмотрение вопросов, связанных с нарушением прав детей в области социального обеспечения, сообщили в пресс-службе ОПРФ. Особое внимание будет уделяться новой ежемесячной выплате на детей от 8 до 17 лет, которая с мая текущего года назначается семьям с низким доходом.

В рамках соглашения уполномоченный по правам ребенка Наталья Ганькина будет направлять в ОПФР обращения граждан, несогласных с вынесенным решением по выплате. «Каждый такой случай будет рассматриваться индивидуально, и со своей стороны мы постараемся сделать все возможное для оказания помощи каждой семье», - отметил управляющий ОПФР по Бурятии Климентий Шомоев.

«Радует, что в республике увеличивается количество многодетных семей. Традиция воспитывать много детей будет укреплять Россию», - отметила важность подписанного соглашения Наталья Ганькина.

Однако, по ее словам, многодетность не должна влечь за собой ухудшения уровня достатка в семье. Поэтому работники Пенсионного фонда сейчас выполняют важную миссию – стараются быстро, качественно и объективно провести комплексную оценку нуждаемости семьи и вынести решение о выплате мер соцподдержки.

Уполномоченный по правам ребенка в Бурятии подчеркнула, что совместно с отделениями ПФР уполномоченные будут изучать практику и аккумулировать предложения для направления в федеральные органы по внесению изменений в законодательство по социальному обеспечению.

В частности, по словам Натальи Ганькиной, уже сейчас прорабатывается предложение об исключении из расчета среднедушевого дохода сумм вознаграждений приемным родителям.

«Есть случаи, когда такие выплаты становятся препятствием для получения ежемесячных пособий. Этот вопрос уже рассматривался на совещании Координационного совета уполномоченных по делам детей по Дальневосточному федеральному округу. Участники совета считают, что возмездная опека - это благородное дело, поэтому сейчас этот вопрос будет прорабатываться, чтобы институт приемной семьи не страдал, а только укреплялся», - отметила омбудсмен.

Как сообщал «Номер один», в Бурятии «майские» выплаты за апрель-май перечислены за 41 701 ребенка. Общая сумма финансирования составила 866 млн рублей. Почти все заявления за май обработаны в положенный срок - десять дней. Напомним, выплата касается детей в возрасте от 8 до 17 лет в семьях с низкими доходами. В Бурятии на эту меру поддержки всего имеют право около 54 тысяч семей.

Фото: egov-buryatia.ru